Presidente do Fortaleza confirma proposta e Rogério Ceni pode assumir clube

Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

Rogério Ceni está muito perto de começar um novo ciclo na sua jovem carreira como técnico. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, confirmou nesta terça-feira (7) uma proposta feita ao ex-goleiro do São Paulo. O dirigente tricolor viajou até a capital paulista para conversar com Ceni, e, segundo ele, a proposta feita, o técnico se mostrou interessado e, agora, espera-se uma resposta do ex-goleiro.

"(É um técnico) jovem, estudioso, vencedor, extremamente profissional. Tenho esperança que possa fluir. Só fizemos proposta a ele. Agora, é manter o foco após a conversa de ontem (terça-feira). Ele mostrou-se interessado", afirmou Paz. Além disso, o próprio clube, no seu site oficial, soltou um esclarecimento, garantindo o interesse nele.

"O Fortaleza Esporte Clube confirma negociações com Rogério Ceni, entretanto, não oficializa a contratação do treinador. Presidente Marcelo Paz esteve em São Paulo para conversar sobre os planos do Fortaleza Esporte Clube para 2018, tendo bom alinhamento e afinidade de ideias e projetos. A diretoria tricolor irá se pronunciar oficialmente no momento que houver definição sobre o comando técnico do time".

Segundo apurou o site Globoesporte.com, a proposta feita pelo presidente tricolor a Ceni inclui autonomia completa no planejamento das contratações, além dele poder trazer todo seu corpo técnico para o auxiliar. O contrato seria até o fim de 2018, e o treinador terá pela frente duas competições garantidas: Campeonato Cearense e Série B do Campeonato Brasileiro.

Vale lembrar que Ceni visitou o Fortaleza há algumas semanas. Na época, confirmou-se um princípio de conversa sobre um acerto entre as partes, mas ele foi visitar o seu amigo e ex-companheiro de clube no São Paulo, Bosco, preparador de goleiros do Fortaleza, além de conhecer as instalações do clube.

As próximas semanas serão chaves pensando no 2018 tricolor, já que, em breve, o nome do treinador da equipe para o ano que vem já deverá ser anunciado. Além de Ceni, os nomes de Rogério Micale, Fernando Diniz, Sérgio Soares e Jorginho também já foram sondados.