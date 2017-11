Um dos mais regulares em 2017, volante Anderson Uchôa renova com Fortaleza

Foto: Divulgação/Fortaleza

Mesmo com um pouco menos de dois meses para o fim de 2017, o Fortaleza segue se preparando para 2018, ano de seu centenário. O executivo de futebol do clube, Sergio Papellin, e o novo diretor de futebol, Daniel de Paula, confirmaram nesta quinta-feira (9) a renovação contratual do volante Anderson Uchôa, um dos destaques do time na temporada. O contrato dele vai até o fim de 2018.

Assim como Marcelo Boeck, que renovou até 2020, Uchôa era um dos que já estava nos planos do clube para o ano que vem. Além dele, o meia Pablo, um dos parceiros de Uchôa no meio de campo tricolor, e o zagueiro Adalberto também interessam ao clube. Ambos tem proposta e estão estudando elas, mas o zagueiro tem, também, convite de clubes do futebol paulista, o que pode inviabilizar o negócio. Papellin confirmou, ainda, que outras três peças do elenco principal interessam para o ano que vem, mas preferiu não revelar.

Uchôa foi, sem sombra de dúvidas, uma das contratações que mais renderam num ano de vários altos e baixos no tricolor. Pode-se dizer que, junto de Marcelo Boeck e Pablo, ele foi um dos que não sofreram tanto com as críticas em relação as contratações feitas no início do ano, sempre sendo bastante regular e dono da posição.

Rescisões

Uns ficam e outros vão embora. A insatisfação da torcida com a qualidade do elenco foi clara, e a diretoria sabe disso, tanto que os primeiros já começaram a deixar o clube. O setor de ataque, o mais criticado no ano, deve ser quase que completamente renovado. Jô, Hiago e Leandro Cearense já assinaram suas rescisões e não atuam mais pelo Leão. Além deles, Lúcio Flávio também não interessa e deve deixar o clube.

Além deles, os também atacantes Gabriel Pereira e Vinicius Baiano devem retornar aos seus clubes de origem, que são, respectivamente, Vitória e Avaí. O único que continuará por ter contrato até o meio do ano que vem é Paulo Sérgio. O zagueiro Vinicius Del'Amore, que pertence ao Corinthians, também deve deixar o clube em breve.