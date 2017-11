Recomeço: no ano do centenário, Fortaleza oficializa acerto com técnico Rogério Ceni

Foto: Ricardo Nogueira/Getty Images

Fim da novela: Rogério Ceni é o novo treinador do Fortaleza. O clube cearense oficializou nesta sexta-feira (10) o acerto com o técnico de 44 anos, que assinou vínculo até o final de 2018. O tricolor do Pici será o segundo clube do ex-goleiro no futebol. No começo do ano ele comandou o São Paulo, mas durou apenas cerca de seis meses no cargo, até ser demitido.

Ceni chega ao Fortaleza com a missão de subir o clube para a primeira divisão do futebol brasileiro no ano do seu centenário. A proposta feita ao ex-arqueiro, segundo fontes próximas ao clube, inclui autonomia completa no planejamento das contratações, além de poder trazer todo seu corpo técnico para o auxiliar.

Uma das grandes razões para a vinda de Rogério Ceni ao clube cearense é a excelente relação com Bosco, preparador de goleiros da equipe e ex-goleiro e parceiro de Ceni nos tempos de São Paulo. Há algumas semanas, o treinador esteve no CT do tricolor do Pici para conhecer e bater um papo com Bosco, além dos dirigentes tricolores, que, na época, negaram qualquer proposta, mas que a possibilidade de uma negociação entre as partes poderia acontecer no futuro.

O comandante chega para substituir Antônio Carlos Zago, que passou apenas dois meses no comando tricolor, mas foi essencial para o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, feito que o clube buscava há oito anos.

Além de ser uma chance de recomeço para Ceni, será muito importante para o Fortaleza também, que terá uma boa visibilidade em 2018, ainda mais com o ex-goleiro sendo, provavelmente, a grande marca do marketing do clube. O número de sócios também só aumenta, ou seja, a expectativa são altas para a equipe no ano que vem.