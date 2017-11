Título estadual e 'grande Série B': Rogério Ceni traça metas para 2018 do Fortaleza

Foto: Gerson Barbosa / VAVEL Brasil

No futebol brasileiro é raro encontrar treinadores que consigam ficar um ano completo em algum clube. Rogério Ceni, novo técnico do Fortaleza, disse na sua coletiva de apresentação nesta quarta-feira (15) que não quer fazer parte dessa estatística. O ídolo do São Paulo também falou sobre suas ambições, tendo o Campeonato Cearense e o acesso à Série A como as maiores.

Quando se inicia um novo trabalho no futebol, um fator determinante para o sucesso é o tempo. Ele é ideal para que os treinadores consigam montar os times aos moldes que acreditam que vencerão e ajuda a dar continuidade em uma base já criada. Rogério Ceni entende isso, e falou sobre a sua vontade de permanecer na equipe cearense.

"Meu desejo também é concluir o trabalho de um ano, fazer o melhor possível aqui no Fortaleza", disse o ex-goleiro. "Tentar brigar pelo título do campeonato cearense primeiro, e depois, através da vontade desse time em conjunto, diante da disponibilidade que o Fortaleza tem, preparar um time para fazer uma grande Série B", acrescentou o novo técnico do Leão.

O mato-grossense apontou ainda que, nos últimos 20 anos, apenas sete clubes conseguiram o acesso da Série C para a B e, no ano seguinte, para a A. "Tenho certeza que, com o nosso trabalho em conjunto e especialmente dos torcedores do Fortaleza, conseguiremos fazer um grande ano, no ano do centenário do clube", concluiu.

Falando sobre a montagem do time para o ano, Ceni elogiou as opções que já tem com o clube e, depois de avaliá-los, irá buscar alternativas no mercado, citando com veemência a importância dos atletas de quererem defender o Tricolor de Aço. "Os jogadores que chegarem, têm de ter vontade, prazer e orgulho de vestir essa camisa", comentou.

Rogério Ceni foi apresentado oficialmente como treinador do Fortaleza em uma entrevista coletiva seguida de recepção por parte da torcida, na Arena Castelão. O técnico conheceu ainda as dependências do estádio, passando pelo vestiário do Tricolor.