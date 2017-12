Começo da Era Ceni: Fortaleza inicia pré-temporada de elenco renovado

Foto: Divulgação/Fortaleza

A Era Rogério Ceni teve seu início no Fortaleza. Nesta terça-feira (26), pós-Natal, o Tricolor do Pici iniciou de vez sua pré-temporada, com olhos para o importante ano de 2018, que será do seu centenário, além de marcar o retorno do clube à segunda divisão do futebol brasileiro após oito anos.

No primeiro dia de atividades, nada tão intenso, com muita conversa e uma descontraída no CT Ribamar Bezerra, já que o Pici está em reforma. Os atletas fizeram, primeiramente, um trabalho na academia, até irem ao campo, onde houve um papo e uma atividade recreativa, com o uso de peteca. Vale lembrar que Ceni também fez isso no seu primeiro treino sob o comando do São Paulo, na Florida Cup. Por fim, uma atividade com bola, em campo reduzido, com dois times de oito. Ceni focou bastante na movimentação.

Praticamente todo o elenco participou desta primeira atividade. Alan Mineiro, que pode chegar essa semana, mas provável que apenas em janeiro, Germán Pacheco, que está em Fortaleza e treina nesta quarta-feira (27), Pablo, mesma situação de Pacheco, Gustavo e Igor, que chegam apenas em janeiro por conta das férias, não estavam presentes.

Por fim, o zagueiro Roger Carvalho e o atacante Paulo Sérgio fizeram um trabalho físico à parte, já que ambos ainda estão cuidando de lesões. Quem ficou na fisioterapia foi o meia Edinho. Segundo o diretor de futebol do clube, Daniel de Paula, ele não vai poder participar dos trabalhos junto do restante do elenco até, no mínimo, o final de semana.

O Leão do Pici se prepara a todo vapor visando a estreia no Campeonato Cearense 2018. A primeira partida do ano acontecerá no dia 21 de janeiro, um domingo, quando a equipe recebe o Maranguape, às 18h (horário local), na Arena Castelão.