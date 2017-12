Marcelo Paz revela prioridade em outro 'camisa 9' e fala sobre negócio entre Fortaleza e Caixa

Foto: Divulgação/Fortaleza

O Fortaleza se apresentou nesta terça-feira (26), no CT Ribamar Bezerra, visando a temporada 2018. Quem esteve por lá foi o presidente do clube, Marcelo Paz, que comentou sobre alguns assuntos, entre eles a prioridade de trazer mais um "camisa 9", além de outro homem de meio-campo, um terceiro volante.

"Estamos em busca de mais um jogador, um camisa 9. A gente está avaliando mais um homem de meio-campo. Um terceiro volante, que venha de Série B ou de Série A, que encaixe com o modelo de jogo do Rogério Ceni", disse.

O nome mais "forte" para o ataque é o de Jonatas Belusso, que foi elogiado por Paz. Porém, o dirigente admitiu que a negociação é difícil e o clube está de olhos em outros nomes também: "É um bom nome. Um jogador que teve um bom ano em 2017. Mas está vinculado ao mundo árabe. É uma situação um pouco delicada. A gente trabalha com alguns nomes do mercado", disse.

Além de Belusso, outro que interessa ao clube é o volante Wellington Simião, que disputou a Série A do Campeonato Brasileiro pelo Avaí. Paz voltou a ressaltar que também tem outras opções, já que é uma posição que também virou prioridade: "Simião é um bom jogador. Nós monitoramos, tem o perfil, mas não vou falar que seja ele o nome. A gente está vendo outras situações para meio-campo".

Em relação ao patrocínio da Caixa para o ano que vem, o presidente tricolor garantiu que o negócio está andando, já que a documentação foi entregue. Falta, agora, o aval deles: "A documentação já foi entregue. Agora, é aguardar o processo burocrático da Caixa. De aprovação e divulgação. O prazo é deles. A gente queria dar esse presente para a nossa torcida", declarou.

Com o Pici em reforma, o clube deve treinar no CT Ribamar Bezerra até a estreia no Campeonato Cearense, foi o que garantiu Paz, que também falou dos ajustes no local: "Ajustes finais no vestiário. A cozinha está pronta, refeitório, dormitório, academia, campo. No geral, estamos muito satisfeitos de receber o profissional aqui no CT Ribamar Bezerra. Até a estreia, treinar aqui. Vamos fazer toda a pré-temporada aqui. Se o campo do Pici ficar pronto antes, a gente volta para lá".

Por fim, ele falou sobre a sensação de retornar aos trabalhos, o início da Era Rogério Ceni: "Um começo de muita alegria. De receber quase todos os jogadores. E de iniciar os trabalhos no CT Ribamar Bezerra. Para nós, uma surpresa. A gente se empenhou muito para deixar tudo pronto. Nossa categoria de base treina aqui. O profissional treinará aqui. O Ceni foi o intusiasta de a gente treinar aqui. Ele veio aqui em novembro. Pediu melhorias. Nós corremos para realizar", finalizou.