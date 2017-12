Rogério Ceni comenta início dos treinos e garante rotação da equipe nas primeiras rodadas

Foto: Gêra Lobo/VAVEL Brasil

Rogério Ceni concedeu sua primeira entrevista coletiva como treinador do Fortaleza na manha desta sexta-feira (29). Dentre os assuntos, o ex-goleiro falou sobre a "vontade" de treinar o novo clube, falando que tem o mesmo interesse que tinha no São Paulo.

"O mais importante é que o atleta faça sempre o mesmo melhor. Todos os dias acordo com a mesma motivação e o mesmo empenho de seis meses atrás. O mesmo interesse que eu tinha no São Paulo. Quero as mesmas melhorias para cá. O mais profissional possível, não importa a divisão. No futuro, todos descobriremos qual o nosso lugar, em qual divisão devemos ir, se fizermos o nosso melhor", disse.

Ceni também comentou este início de pré-temporada a frente do Leão do Pici, afirmando que está fazendo testes dando tempo ao tempo, além de não ter decidido ainda um esquema de jogo para o tricolor.

"Atleta gosta de trabalhar com bola. Estamos fazendo testes desde quarta. Cada trabalho com suas limitações. Uma readaptação com bola é importante. Tentamos montar um time coeso, temos limite de orçamento. Grupo que a gente foi escolhendo devagar. Ainda temos um ou dois nomes para confirmar. estou procurando um sistema de jogo que ganhe. Gosto de 4-3-3, 4-3-2-1... Mas ainda temos ausências de alguns atletas".

Ele também garantiu que ainda não tem um time titular montado na cabeça, até porque a pré-temporada começou no início da semana, além de garantir que pretende rodar bastante o time no início, mais exatamente nas quatro primeiras rodadas, quando deverá ter um time definido na cabeça.

"Não tem nada de time titular. Minha expectativa é rodar os jogadores nos primeiros jogos. 90% do time que tem aqui será o time da temporada. Não estamos montando um time para o Cearense e sim para a temporada. Algumas contratações não foram possíveis de concretizar, mas a maioria foi. Pretendemos fazer amistosos, mas ainda não temos datas do calendário. Mas pretendemos fazer dois jogos amistosos", garantiu.

Por fim, Ceni falou que não tem tanta responsabilidade no treinamento dos goleiros, mostrando confiança em Bosco, e dizendo que o clube não pretende contratar um goleiro em 2018: "Os goleiros são treinados pelo Bosco. Ele trabalhou comigo por anos. Se ele tem a confiança nos goleiros, é uma coisa que eu não me preocupo. Posso ter uma observação no campo de jogo. Quando falo com eles, tem uma motivação diferente. Não penso em contratar nenhum goleiro até o fim do ano", finalizou.