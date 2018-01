Artilheiro do Fortaleza no Nordestão sub-20, meia Gustavo analisa estreia na Copa São Paulo

Foto: Pedro Chaves

Mais tradicional e importante competição das categorias de base do calendário nacional, a edição 2018 da Copa São Paulo de Futebol Júnior tem início nesta terça-feira (2). Representante cearense com maior número de participações, o Fortaleza está no Grupo 19 do torneio e conta com o poder de fogo e de criação do meia Gustavo Queiroz para fazer boa campanha.

Revelado pelo Maranguape, o armador de 18 anos também já defendeu o Ceará e, desde 2015, está na segunda passagem pelo Tricolor. No ano passado, foi campeão estadual Sub-20 e viveu o auge no segundo semestre: virou titular da equipe e marcou dois gols na Copa do Nordeste da categoria, sendo o artilheiro do Leão no certame regional - o time chegou até a semifinal.

"O ano de 2017 foi muito bom para mim. Fui campeão cearense, tendo oportunidades nos jogos, e, no segundo semestre, virei titular e fiz dois gols na Copa do Nordeste, sendo o artilheiro do time. Ser titular dá uma visibilidade muito boa para chegar ao time profissional. Foi um ano muito bom para mim e também para o clube, que foi campeão cearense e semifinalista da Copa do Nordeste", analisou o camisa 7.

Gustavo em ação contra o Mombaça | Foto: Pedro Chaves

Desde o último domingo (31), a delegação tricolor está em Itapira, cidade-sede do grupo. A estreia será diante do Volta Redonda-RJ, quinta-feira (4), às 20h (de Fortaleza), no estádio Coronel Francisco Vieira. O confronto terá sabor especial para Gustavo, que disputa pela primeira vez a Copinha.

"É uma oportunidade ímpar poder disputar a Copa São Paulo e espero poder fazer um bom trabalho. O Volta Redonda é um time conhecido e é uma das categorias de base de destaque no Rio de Janeiro, com um bom time. Esperamos uma estreia difícil, mas vamos trabalhar para sair com um resultado positivo", ponderou o apoiador.

Os outros dois confrontos do Fortaleza serão contra Estanciano-SE, no próximo domingo (7), e Itapirense, no dia 10. Gustavo destaca a qualidade dos adversário e o nível de equilíbrio da chave, mas confia nos frutos do trabalho realizado pelo Tricolor para avançar de fase na competição.

"O grupo tem três times bons. O Itapirense, por exemplo, é o atual campeão da Segunda Divisão sub-20 do Campeonato Paulista. Vamos ter que trabalhar dobrado para conseguir resultados positivos nos jogos. Temos o desejo de conseguir a classificação para a segunda fase, mas sem pressão. Vamos fazer o que sabemos e colocar em prática tudo que trabalhamos na preparação", afirmou o meio-campista.