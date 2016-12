Retrospectiva VAVEL: Início promissor e decepção no fim ditam 2016 do Goiás

(Foto: Divulgação/Goiás)

No começo, uma grande promessa com muita estrutura, grandes jogadores, um ótimo treinador e um dos clubes mais ricos da segunda divisão. No final, um time recheado de derrotas, vacilos em casa, decepções com a torcida e mais uma vergonha. Esse foi o Goiás na Série B de 2016.

Boa parte da torcida e imprensa acreditava muito em um Goiás forte do começo ao fim. Porém, o que ocorreu foi o oposto. Os "craques" que o clube trouxe não renderam o esperado e, desta forma, o grupo sofreu com a desunião, o que fez com o que o time passasse seis rodadas dentro da zona de rebaixamento. Mesmo escapando, o esmeraldino terminou atrás de seus rivais e permaneceu mais um ano na segunda divisão nacional.

Daniel Carvalho, que havia sido um dos grandes nomes no Botafogo na temporada passada; Wesley Matos, considerado o melhor zagueiro da Série B pelo América Mineiro; Léo Lima, ídolo do Goiás que retornou após sete anos; Juninho, lateral que já havia feito uma boa Série B pelo Palmeiras. Todos foram mal vestindo a camisa verde.

É difícil entender o que houve de errado, já que o Goiás tinha uma receita de cerca de 80 milhões, praticamente o triplo de quase todos os times da Série B. A diferença para Vasco e Bahia, que também possuem números de arrecadação altos, é que eles subiram pra Série A e o Goiás ficou na pior. É o terceiro ano consecutivo do clube com Sérgio Rassi fracassando na área do futebol.

O melhor momento da temporada

Mesmo com a maior parte do campeonato na metade de baixo da tabela, o Goiás deu esperanças de que poderia se reerguer na competição. No início do segundo turno, o clube venceu as duas primeiras partidas contra Tupi e Londrina, além de ter anunciado o retorno inesperado do ídolo Walter, que foi recebido com muita festa no aeroporto.

O clima era de esperança e, depois das duas vitórias seguidas no campeonato, algo que o Goiás conseguiu poucas vezes durante o ano, a torcida fez uma boa festa contra o Criciúma, mas um empate em casa deixou os esmeraldinos frustrados. Depois de uma derrota contra o Brasil de Pelotas, o Goiás demitiu o treinador Léo Condé.

Para piorar, Walter machucou em seu jogo de estreia contra o Ceará no estádio Serra Dourada, o que deixou o recém-contratado fora por mais de dois meses. Gilson Kleina, que havia assumido o Goiás, teve de fazer de tudo para a equipe não ter uma "Walterdependência" e ganhar alguns jogos. O time fez boas partidas contra Paraná, CRB e Joinville, porém, perdeu a maioria dos duelos fora de casa e também os clássicos contra Atlético-GO e Vila Nova.

É difícil achar um bom momento do Goiás, já que, mesmo tendo alguns, durou realmente pouco. Foi uma temporada muito irregular para o time esmeraldino.

Pior momento da temporada

Para conseguir uma boa pontuação inicial e não sofrer no final da temporada, o Goiás apostou em uma equipe que tinha acabado de conquistar o Campeonato Goiano. O grande problema é que o título do Estadual "tapou o sol com a peneira", ou seja, não se resolveu alguns problemas.

O primeiro deles foi a necessidade de reforços imediatos, mas que só vieram no segundo turno. O segundo foi o futebol fraco que o time estava apresentando, pois o título goiano foi conquistado com muito sofrimento, visto que o Goiás derrotou o Anápolis nos pênaltis. A eliminação patética para o River-PI em pleno Serra Dourada também já dava vestígios de que era preciso melhorar.

Mas o Goiás demorou para agir e fez um começo péssimo de temporada. Passou o primeiro turno inteiro na parte de baixo da tabela e seis rodadas na zona de rebaixamento. Nem a demissão de Enderson após uma derrota para o Bahia em casa ajudou o time a começar uma reação imediata. O clube que começou como forte candidato ao acesso passou a lutar contra a terceira divisão nacional.

Os resultados ruins culminaram também no abandono da torcida ao clube. Públicos muito pequenos em todos os jogos e o Goiás se afundava na competição cada vez mais. Nem a chegada de Léo Lima, que também havia se machucado logo nas primeiras rodadas, fez diferença ao time.

A grande mudança de 2016 para 2017

A grande mudança no Goiás foi na direção de futebol. No ano de 2015, Harlei Menezes, ex-goleiro e ídolo do clube, foi dado como um dos principais responsáveis do rebaixamento do time para a segunda divisão, quando assumiu o cargo de diretor de futebol. Em 2016, ocorreram mudanças. Felipe Ximenes assumiu a direção, mas foi muito criticado por torcida e boa parte do elenco, sendo demitido no meio do ano.

Após mais um ano com fracassos, Harlei retornou ao posto de diretor de futebol, algo que não agradou muito a torcida, mas que fez com que a direção do Goiás confiasse em seu trabalho pelos cursos enquanto esteve de fora do clube. Apesar disso, a expectativa dos esmeraldinos não é tão alta, até pela direção ter optado por renovar o contrato de Gilson Kleina.

Mais mudanças irão acontecer, entre elas estão a saída de vários jogadores importantes como Léo Lima, Adriano e, possivelmente, o atacante Rossi, que apesar de ter mostrado interesse em renovar seu contrato, ainda tem o clube estudando o investimento nele.

Além disso, a permanência de um atleta que não tem aprovação do torcedor também está certa. Por ter vindo do rival Atlético Goianiense e por ter falhado com muita frequência, o goleiro Márcio não está com muita moral e terá que melhorar seu desempenho.

O destaque do Goiás

Léo Gramalho é um atacante que chegou decepcionado pelo fraco desempenho no futebol uruguaio e estava disposto a mudar a sua história vestindo a camisa esmeraldina. Um jogador que já chamava a atenção do Goias há alguns anos.

Pela Série B e atuando apenas pelo segundo turno, Léo Gamalho marcou 11 gols e se tornou o artilheiro do clube no ano. A maioria deles eram de cabeça, fator essencial para o atacante por ser alto.

Léo Gamalho era comparado muitas vezes com o atacante sueco Ibrahimovic e ganhou vários apelidos, como Ibra do Cerrado ou até mesmo Wesley Safadão, alusão ao cabelo do jogador que era muito parecido com o do cantor.

A confiança da torcida do Goiás era enorme com o jogador, tanto que o clube esmeraldino fez um contrato de até o final de 2017 com Léo Gamalho, portanto, ele está garantido no elenco do próximo ano.

A decepção do Goiás

É complicado achar a maior decepção do Goiás na temporada, mas talvez ela tenha vindo de uma parte do elenco. No começo do ano, o Verdão acertou a contratação do meia Daniel Carvalho, que chegou para ser o camisa 10 e foi visto como um ídolo, pois havia feito uma ótima temporada no Botafogo e atuava muito bem nas primeiras partidas pelo Campeonato Goiano.

O grande problema foi o histórico de lesões recorrentes que Daniel teve no clube, ficando fora de boa parte do estadual e da Série B. Passando um bom tempo no departamento médico, o futebol de Daniel Carvalho começou a cair e a torcida passou a criticá-lo até o mesmo perder a vaga de titular no time.

Depois de uma derrota amargante contra o Bahia, dessa vez em Salvador, Daniel Carvalho conversou com a diretoria do Goiás e acertou sua saída do clube e sua aposentadoria, dizendo que já estava desgastado do futebol. O jogador foi para Pelotas, onde vive sua família e tem uma academia na cidade.

O problema é que o atleta não voltou para Goiânia para assinar sua rescisão com o Goiás, como era o combinado com a direção e isso manchou ainda mais sua imagem com o clube. O maior aprendizado disso para o torcedor foi entender que ovacionar um jogador sem conhecê-lo bem pode ser um erro grave.

Os treinadores na temporada

Enderson Moreira

O Goiás começou a temporada com o treinador que teve mais história e sucesso no clube nos últimos anos: Enderson Moreira. Campeão Brasileiro da Série B em 2012 com o Goiás, além de ter sido bicampeão estadual, a diretoria e grande parte da torcida começaram a achar que os mesmos triunfos poderiam ser repetidos, mas não foi bem assim.

Mesmo com um bom início de resultados no Campeonato Goiano, a equipe do Goiás vinha sofrendo com um futebol não muito bem apresentado e Enderson culpava a falta de uma "base" do elenco anterior, visto que ele e Felipe Ximenes tiveram que montar quase um time inteiro e as pressas para o início da temporada.

A eliminação precoce na Copa do Brasil e o início péssimo no Campeonato Brasileiro culminaram com a demissão de Enderson Moreira. Nem o título goiano conquistado nas penalidades em cima do Anápolis motivou o grupo a apresentar um bom futebol.

Léo Condé

Léo Condé chegou para tentar tirar o Goiás da zona de rebaixamento da Série B e depois provocar uma dose de entusiasmo na equipe, para a mesma ainda sonhar com o acesso, que era o objetivo no campeonato.

Aplaudido por seu último trabalho no Sampaio Corrêa, quase levando o time maranhense para a primeira divisão, Léo teve boas oportunidades de colocar o Goiás nas primeiras posições, mas tinha alguns problemas que influenciavam dentro de campo.

Um dos problemas principais era a falta de comando. Era visto muitas vezes Léo Lima, meia mais experiente do Goiás, dizendo o que ele tinha de fazer para melhorar a equipe. Outro fator que atrapalhou e muito a confiança da torcida em Condé eram os empates bobos sofridos sempre no final dos jogos. Foi assim com Oeste, Vila Nova, Atlético e Luverdense. Além disso, o mesmo não conseguia vencer muitos jogos como visitante.

A direção seguiu confiando em seu trabalho e o deixou cuidando da equipe no recesso para a Olímpiada. No começo do segundo turno, o treinador estava indo bem com duas vitórias seguidas, mas com um futebol duvidoso e ainda muito questionado, a derrota para o Brasil de Pelotas não segurou Léo no cargo e a diretoria o demitiu.

Gilson Kleina

A direção viu a necessidade de trazer um técnico com mais nome e experiência e Gilson Kleina foi a opção. O mesmo ainda sonhava com o acesso e colocou esperança na equipe, fazendo bons jogos em casa e conseguindo vitórias importantes. O discurso era se afastar da zona de rebaixamento para depois pensar em lutar pelo acesso na reta final.

Apesar de ter dado uma nova cara para a equipe do Goiás, Gilson Kleina não era tão difícil de ser batido e técnicos com boa leitura de jogo sempre o derrubavam tecnicamente em campo. As derrotas para Atlético Goianiense e Vila Nova deixaram o torcedor com um desgosto profundo com o treinador.

Apesar disso, as boas vitórias em casa contra Ceará, Paraná, Bragantino, CRB, Joinville e Sampaio Corrêa fizeram com que a direção do Goiás entendesse que o culpado não era Kleina, até porque o mesmo não indicou nenhum atleta que ali estava. Resultado: o clube renovou o contrato com o treinador e ele será o comandante esmeraldino já na próxima temporada.

O que esperar para 2017

A confiança não é grande. A diretoria do Goiás, renovando com o treinador Gilson Kleina e trazendo Harlei novamente para direção de futebol, fez com que a torcida tivesse uma grande reprovação e afastamento ainda maior ao clube. A permanência de Sérgio Rassi na presidência, que todos pensavam que iria renunciar, aconteceu.

Apesar disso, se espera melhora e, inclusive, um pouco mais de humildade por todas as partes. É bem provável que o Goiás não entre na próxima Série B com um pensamento de "já subimos", como aconteceu esse ano. Além do mais, se espera jogadores mais competitivos e que sintam vontade de vestir a camisa do clube.

A grande esperança do Goiás está em Walter. Depois uma temporada ruim do clube, o mesmo disse que estaria sendo "covarde" se saísse agora e espera voltar com tudo no próximo ano e levar o time novamente para a Série A do Brasileirão.

O Goiás também terá mudanças no fornecimento de materiais. A Dry World, empresa que fornece os uniformes do clube e que passa por uma crise enorme, não continuará com o clube e a Topper é a mais cogitada para ser assumir em 2017. Espera-se também que a loja do clube esteja novamente aberta.