Após temporada ruim, Goiás remonta equipe e espera buscar acesso na Série B

Ex-goleiro esmeraldino, Harlei é o diretor de futebol do Goiás para 2017. Foto: Divulgação/Goiás E.C

Uma nova regra já foi estabelecida na Serrinha: esquecer 2016. Isso porque nada deu certo para o Goiás no ano. Mesmo com o título goiano, a equipe fez campanhas muito ruins na Copa do Brasil, onde foi eliminado precocemente e na Série B, onde terminou na 13ª colocação e ficou longe de conseguir o acesso à primeira divisão.

Foi talvez, considerada pela torcida, a pior temporada do Goiás na competição. Com um alto índice financeiro, bem maior que de vários clubes, o clube esmeraldino era favorito para brigar pelo acesso, e quem sabe, até pelo título. Na prática, isso não aconteceu. A torcida ainda teve de ver o Atlético Goianiense, maior rival do clube, conseguir o acesso e o título.

Mas agora o pensamento é de renovação. Em seu último ano como presidente do clube, Sérgio Rassi recolocou Harlei na direção de futebol e já começa a ir atrás de reforços. Muitas caras novas podem pintar no Goiás, isso porque, a direção dispensou 90% do elenco de 2016, mantendo apenas os atacantes Walter e Léo Gamalho, o goleiro Márcio e os jogadores oriundos da base.

A direção tentou a renovação com o atacante Rossi, mas ambas as partes não chegaram à um acordo e o mesmo acertou com a Chapecoense para a nova temporada. Outros jogadores como Léo Lima, Daniel Carvalho, Wesley Matos, Anderson Salles, Juninho, Adriano, Arthur, Suelinton e outros, não agradaram e foram dispensados.

O Goiás foi no mercado atrás de novos jogadores e alguns já foram anunciados. Seis nomes para ser mais exato. São eles o goleiro Marcelo Rangel, os laterais Paulinho e Hélder, os zagueiros Fábio Sanchez e Éverton Sena e o volante Toró. Também estão acertados os volantes Victor Bolt e Pedro Bambu e o meia Jean Carlos.

As duas contratações que mais ganharam destaque até o momento foram a de Marcelo Rangel, que foi contratado para disputar posição com os goleiros Márcio, Renan e Ivan, e Toró, o famoso volante ex-Flamengo e que assinou contrato com o Goiás até o final do Campeonato Goiano, mas com prioridade de renovação.

Marcelo Rangel é um dos mais cotados à assumir a vaga de titular no gol do Goiás, já que Renan, Ivan e Márcio não agradaram nessa temporada e ainda podem deixar o clube. Tudo isso dependerá da reunião que irá acontecer entre os três atletas e o presidente Sérgio Rassi nesse mês de janeiro.

Todas as contratações do Goiás estão sendo avaliadas pelo diretor de futebol Harlei e com o técnico Gilson Kleina, que foi mantido no cargo do Goiás para a nova temporada. O Verdão estréia no dia 29 de janeiro pelo Campeonato Goiano, contra a Aparecidense, no estádio Aníbal Batista Toledo, em Aparecida de Goiânia. Além do goianão, o Verdão também irá se preparar para disputar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B.