De cara nova, Goiás enfrenta Aparecidense pela estreia do Estadual

INCIDENCIAS: 1ª rodada do Campeonato Goiano de 2017; A partida será realizada no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO)

ÁRBITRO: Bruno Rezende (GO) apita a partida, auxiliado por Alexandre Amaral (GO) e Bruno Pires (GO)

O Campeonato Goiano começa nesse final de semana e as emoções estão grandes na Serrinha para o primeiro jogo da equipe esmeraldina na temporada. O Goiás fará sua estreia diante da Aparecidense, no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO). A partida será as 17h, no domingo (29).

As duas equipes estão muito motivadas para o confronto. A Aparecidense, que montou um time com jogadores bastante conhecidos no futebol goiano, está fazendo boas atuações nos amistosos em que jogou e é considerado uma das melhores equipes do interior goiano.

Já o Goiás, após um ano muito ruim, montou uma nova equipe nas mãos do ex-goleiro e ídolo esmeraldino, Harlei Menezes, que hoje é diretor de futebol do clube. Aparentemente criticado quando veio, fez boas contratações e que teve aprovação de muitos esmeraldinos. Sem falar na permanência do atacante Walter no clube por mais uma temporada, algo que todos no Goiás torciam muito.

Aparecidense e Goiás vêm fazendo boas partidas na pré-temporada. A equipe do Camaleão venceu o Atlético-GO em um amistoso no seu próprio estádio com um gol do atacante Tozin. Já o Goiás, fez dois amistosos contra Uberlândia e Brasília, empatando com os mineiros e vencendo os candangos por 2 a 0.

Zé Teodoro aposta em medalhões para vencer o Goiás

O retrospecto da Aparecidense contra o Goiás não é dos melhores, principalmente atuando no Aníbal Batista, onde é considerado por muitos como o "salão de festas" da equipe esmeraldina, mas o treinador Zé Teodoro quer evitar isso na partida de domingo.

A grande aposta da Aparecidense está nos medalhões e nos jogadores conhecidos do futebol goiano, como o goleiro Pedro Henrique, ex-Goiás, Rafael Cruz e Elias, ex-Atlético-GO, e também nos atacantes Tozin e Robert, atletas já conhecidos com a camisa da Aparecidense.

A provável escalação do Camaleão para a partida de estreia deve ser: Pedro Henrique; Braga, Mirita, Rafael Cruz e Helder; Klécio, Foguinho, Washington, Robert e Elias; Tozin. Alguns outros jogadores podem ser testados nos lugares destes como o lateral Clayton Sales, que foi emprestado pelo Goiás, o volante Lusmar e o atacante Dinei.

A última partida de Aparecidense e Goiás ocorreu no Campeonato Goiano do ano passado, também no próprio estádio em Aparecida e o Verdão venceu por dois a zero com gols de Rafhael Lucas e Liniker.

Gilson Kleina define equipe para o jogo de estreia

Assim como a Aparecidense, o Goiás também tem seu time definido para ir ao jogo. Depois de testar a formação em dois amistosos, Gilson Kleina colocou sua equipe com a maioria dos atletas novos de titulares, mas ainda sem Walter.

O ídolo esmeraldino tem chances de ir para o jogo, só que no banco de reservas. A equipe deve ir à campo com: Marcelo Rangel; Paulinho, Éverton Sena, Fábio Sanches e Paulinho; Pedro Bambu, Victor Bolt, Léo Sena e Jean Carlos; Léo Gamalho e Carlos Eduardo.

Assim como Walter, outro jogador que ganhou muito destaque quando veio é o meia-atacante Tiago Luís, que não está confirmado para o jogo, mas pode pintar no banco de reservas. O goleiro Renan, o zagueiro Felipe Macedo, o lateral Jeferson e o volante Ramires estão no Departamento Médico e estão fora da partida.

O Goiás quer manter o tabu em cima da Aparecidense. O time esmeraldino não perde para o Camaleão desde 2013, nas semifinais do Goianão. Desde lá, foram várias vitórias, inclusive a conquista de um título goiano em cima dos mesmos no ano de 2015.