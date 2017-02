Com dois gols de Léo Gamalho, Goiás vence Rio Verde na Serrinha

INCIDENCIAS: 2ª rodada do Campeonato Goiano 2017; A partida foi realizado no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).

ÁRBITRO: Wilton Sampaio (GO) apitou a partida, auxiliado por Hugo Corrêa (GO) e Cristhian Passos (GO)

O Goiás venceu a primeira partida no Campeonato Goiano na noite desta quinta-feira (2). Se o empate contra a Aparecidense fora de casa não tinha caído bem, o Verdão se redimiu triunfando em cima do Rio Verde por 2 a 0, com dois gols de Léo Gamalho, que agora se tornou o artilheiro do torneio.

Com a vitória, a equipe esmeraldina assumiu a liderança de momento no Grupo A com 4 pontos ganhos. O Rio Verde, que havia empatado na primeira rodada com o CRAC, segue com apenas um ponto ganho na tabela do Grupo B.

A próxima partida do Goiás será contra o Atlético-GO, no estádio Serra Dourada, no domingo (5), às 17h. A equipe do Rio Verde jogará fora de casa, mais uma vez, contra o Itumbiara, no estádio JK, no mesmo dia e horário.

Goiás começa com tudo para cima do Rio Verde

O Goiás estava com sede de vitória. Logo nos primeiros minutos, os atacantes Carlos Eduardo, Walter e Léo Gamalho já queriam mostrar serviço no jogo. Logo aos sete minutos, Éverton Sena finalizou dentro da área e o goleiro Tom defendeu. No lance seguinte, Walter recebeu cruzamento e, quase embaixo da linha, finalizou no travessão.

Esse era só o cartão de boas-vindas do Goiás para o adversário, mas o Rio Verde conseguiu dar uma resposta. Fábio Sanches errou e Léo Guerreiro teve a chance de marcar, sendo desarmado pelo goleiro Marcelo Rangel. Apesar disso, o esmeraldino seguia com mais posse de bola ofensiva.

Jean Carlos bateu de fora da área e o goleiro do Rio Verde espalmou para o meio da área, onde Léo Gamalho estava para pegar o rebote e marcar o primeiro gol do Goiás na partida. Gamalho não descansou e quase fez mais um, mas Tom defendeu.

O Rio Verde quase empatou em finalização do atacante Gabriel, que tirou tinta da trave do goleiro Marcelo Rangel. No final do primeiro tempo, muitos aplausos do torcedor para os jogadores esmeraldinos.

Controle esmeraldino e Gamalho se consagra como nome do jogo

O Goiás não diminuiu o ritmo da partida e quase marcou em finalização de Jean Carlos em uma falta cobrada com capricho logo nos primeiros minutos. Walter já demonstrava cansaço em campo e teve de dar lugar para o meia Tiago Luís.

Não demorou muito para o Goiás aumentar o placar. Jean Carlos recebeu lançamento pela direita, bateu forte, Tom não segurou a bola e Léo Gamalho pegou o rebote, marcando o segundo dele.

Com o resultado em mãos, Gilson Kleina colocou o atacante Medina no lugar de Carlos Eduardo e tirou Jean Carlos para a entrada de Toró visando melhorar a instabilidade defensiva ao Verdão. O Rio Verde tentava achar um espaço na defesa do Goiás, mas não tinha sucesso.

A última chance do Goiás na partida foi com o meia Tiago Luís que finalizou de fora da área e assustou o goleiro Tom. Após o apito final, muita comemoração e gritos exaltando o atacante Léo Gamalho.