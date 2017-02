Motivados e aguerridos, Goiás e Atlético-GO fazem confronto no Serra Dourada

INCIDENCIAS: 3ª rodada do Campeonato Goiano 2017; A partida será realizada no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO); A bola rola ás 17h

ÁRBITRO: André Luiz Castro (GO) apitará a partida, auxiliado Bruno Pires (GO) e Tiago Gomes (GO)

O chamado "clássico do equilíbrio", que é formado por Goiás e Atlético Goianiense, irá acontecer pela primeira vez no ano neste domingo (5), ás 17h, no estádio Serra Dourada, pelo Campeonato Goiano. Em um ambiente totalmente diferente, as duas equipes sabem da importância de sair com a vitória, para ter um bom clima para as próximas rodadas.

O Goiás, mandante do jogo, quer a "vingança" sobre o rival rubro-negro. Das quatro partidas realizadas entre os dois times no ano anterior, o Goiás não venceu nenhuma. Foram dois empates e duas vitórias para o Atlético-GO. O clima e a sede de vitória sobre o elenco e a torcida esmeraldina está bem cheio.

Já o Atlético-GO, que não vem convencendo com boas atuações nas últimas partidas, quer mostrar serviço e vencer o rival verde no Serra Dourada. O Dragão, de Marcelo Cabo, quer repetir as atuações de luxo que fez no último clássico pela Série B, onde o Atlético venceu por 4 a 2.

Mesmo com a vantagem do Atlético em 2016, o Goiás ainda leva vantagem no aspecto geral do confronto. Foram mais de 234 jogos realizados, com 97 vitórias para o lado esmeraldino, 77 vitórias para o lado rubro-negro e 60 empates.

Gilson Kleina contará com Victor Bolt para o clássico

O Goiás terá mudanças para o clássico desse domingo (05), contra o Atlético-GO. O volante Victor Bolt, que havia cumprido suspensão na partida contra o Rio Verde pelo cartão vermelho que levou no primeiro jogo, está de volta à equipe titular.

Com a volta de Bolt, o atacante Walter retornará ao banco de reservas. O ídolo esmeraldino reconheceu no último jogo que não está 100% e com isso, não está apto a ser titular na equipe do Goiás, principalmente ao lado de Carlos Eduardo, que acrescenta velocidade ao ataque, e Léo Gamalho, artilheiro do time.

Victor Bolt fará dupla novamente com Pedro Bambu, que estava no Atlético-GO na última temporada e até marcou gol no clube esmeraldino no último clássico. Com uma nova casa, Bambu afirma não ter se arrependido de ter vindo ao Goiás e espera vencer o duelo contra o ex-clube.

"Vai ser um jogo especial por rever alguns amigos que deixei lá. Pessoas pelas quais tenho um carinho imenso. Que Deus possa nos abençoar e possamos fazer um grande jogo para conseguir uma grande vitória. Tenho certeza que fiz a escolha certa (Ao vir para o Goiás). Não só eu como toda minha família está feliz", disse Pedro Bambu.

Luiz Fernando estará à disposição de Marcelo Cabo

Um dos "carrascos" do Goiás, principalmente no ano passado, o meia-atacante Luiz Fernando teve uma rápida recuperação de uma lesão e está à disposição do treinador Marcelo Cabo para o clássico. Apesar disso, Luiz não deve começar na equipe titular.

O único que segue sendo desfalque para o jogo é o zagueiro Ricardo Silva, que ainda se recupera de uma lesão no joelho esquerdo. No mais, Marcelo Cabo deve manter a mesma equipe em campo que venceu o Iporá, na última rodada.

O zagueiro Roger Carvalho, que veio da equipe do Palmeiras para reforçar o Atlético-GO nessa temporada, falou sobre a expectativa do clássico e sobre ter que marcar Walter e Léo Gamalho no confronto.

"Os dois são jogadores de muita qualidade e dispensam comentários. Por onde passaram, sempre marcaram muitos gols e, por isso, precisamos estar atentos a todos os movimentos deles durante o jogo. Mas não podemos ficar presos apenas aos dois, pois o Goiás tem outros atletas de qualidade que podem fazer a diferença. Por isso, vamos entrar focados para fazer um grande jogo e sair com a vitória.", disse o zagueiro.