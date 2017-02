Goiás vence Atlético-GO no Serra Dourada e quebra tabu no clássico

INCIDENCIAS: 3ª rodada do Campeonato Goiano 2017; A partida foi realizada no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

ÁRBITRO: André Luiz Castro (GO) apitou a partida, auxiliado por Bruno Pires (GO) e Tiago Gomes (GO)

Depois de um ano sem poder comemorar uma vitória sobre o rival Atlético, a torcida esmeraldina pode finalmente se aliviar. Com gol de pênalti do atacante Léo Gamalho, o Goiás derrotou a equipe rubro-negra por um a zero no Serra Dourada e retomou a liderança de momento no Grupo A.

Com a vitória, o clube esmeraldino chegou aos 7 pontos conquistados, mas pode perder a liderança do Grupo A, caso o Vila Nova vença o Goianésia nessa segunda (06), no Serra Dourada. Já o Atlético, mesmo com uma derrota, permanece na liderança do Grupo B com três pontos, mas poderá perder isso em caso de vitória do Goianésia.

A próxima partida do Goiás será contra o Anápolis, no estádio Jonas Duarte, na quarta-feira (08), ás 19h30. A equipe do Atlético jogará em casa, contra a equipe do CRAC, no estádio Olímpico, também na quarta-feira (08), às 21h45.

Primeiro tempo equilibrado e gol de Léo Gamalho

O Goiás era cotado como favorito para vencer o clássico contra o Atlético-GO nesse domingo, mas o que se via em campo era algo completamente diferente. A partida estava completamente equilibrada e foi o Atlético quem ousou chegar primeiro com perigo em busca do gol.

A partida já havia começado quente com um tapa do atacante Júnior Viçosa em cima de Jean Carlos, que caiu no chão e um empurra-empurra ocorreu no centro do gramado. O Atlético movimentava mais a bola e criou a primeira chance em chute de Abuda, que foi pra fora.

O Goiás respondeu em cobrança de falta de Jean Carlos na cabeça de Pedro Bambu, que mandou a bola no travessão do goleiro Kléver, no rebote, Léo Gamalho estava lá para empurrar para a rede, mas o árbitro marcou impedimento no lance.

O Atlético respondeu com belo passe de Jorginho para Wanderson, que recebeu a bola com capricho dentro da área e chutou de primeira. A bola raspou a trave do goleiro Marcelo Rangel. O astral das duas torcidas já estava com um nível alto.

Mas a torcida do Goiás foi a que mais saiu feliz para o intervalo quando Léo Gamalho recebeu a bola na área e foi derrubado por Bonfim. O árbitro marcou pênalti e o próprio Gamalho converteu batendo no canto esquerdo.

No apito do intervalo, os jogadores do Atlético-GO reclamaram muito da arbitragem alegando que houve um lance em que Viçosa foi derrubado na área e juiz mandou o jogo seguir, parecido com o que ele marcou à favor do Goiás.

Atlético chega perto do empate, mas falha na conclusão

O Atlético queria o empate e criou boas chances para isso. Logo aos quatro minutos da etapa final, Jorginho chutou na entrada da área e Marcelo Rangel fez ótimo defesa. Ainda deu tempo de Willians pega o rebote e ver a bola passar perto da linha do gol.

Os 6 mil pagantes que estavam no Serra Dourada viram um jogo muito difícil de ser executado na parte ofensiva, principalmente o Goiás, que a única grande chance que criou foi em cabeçada de Léo Gamalho, onde Kléver segurou.

Jorginho apareceu de novo quando recebeu passe dentro da área do Goiás e sua finalização tocou a trave de Marcelo Rangel. Estava difícil para o Atlético fazer o gol que tanto queria e tanto buscou no jogo. A equipe esmeraldina fazia todas as suas jogadas em contra-ataques, com Walter fazendo a função de meia.

Nos minutos finais, foram apenas com o Goiás segurando a bola e preservando o resultado que já estava ótimo para a equipe esmeraldina. Léo Gamalho, após o apito final, foi ovacionado pelos torcedores esmeraldinos. Ele é o artilheiro do Campeonato Goiano com 4 gols marcados.