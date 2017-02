Pensando na liderança, Goiás visita Anápolis no estádio Jonas Duarte

INCIDENCIAS: 4ª rodada do Campeonato Goiano 2017; A partida será realizada no estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO).

ÁRBITRO: Eduardo Tomaz (GO) apitará a partida, e será auxiliado por Edson Antônio (GO) e Alexandre Hume (GO)

Goiás e Anápolis se enfrentam no estádio Jonas Duarte na noite dessa quarta-feira (08), às 19h30, pela 4ª rodada do Campeonato Goiano. Enquanto a equipe esmeraldina mira tirar a liderança do rival Vila Nova, o Anápolis pensa em escapar da zona de rebaixamento e se reerguer no torneio.

Verdão e Galo fizeram a decisão do estadual em 2016 onde a partida terminou empata em um a um e o Goiás se deu melhor nas cobranças de pênaltis, levando o título pra casa. Essa é a primeira vez que os times se reencontram no Campeonato, após aquela decisão.

A equipe do Anápolis ainda tenta a primeira vitória no Campeonato Goiano e vem de um empate conquistado fora de casa contra o CRAC, fora de casa. O Goiás entra em campo mais motivado, pois vem de uma vitória no clássico contra o Atlético-GO e com o artilheiro Léo Gamalho, com quatro gols marcados em três jogos.

Gilson Kleina repete formação titular para confronto

Pela primeira vez, o treinador Gilson Kleina conseguirá manter a mesma formação e os mesmos jogadores titulares na equipe do Goiás. As únicas dúvidas para a partida seriam o lateral-direito Hélder e o atacante Gamalho, que sofreram pancadas no clássico, porém, os dois se recuperaram a tempo e estão confirmados para o jogo.

A única novidade para a lista de relacionados do Goiás é o goleiro Ivan, que ganhou uma vaga no banco de reservas. Renan e Márcio, os outros goleiros do Goiás, estão de fora do jogo. Marcelo Rangel seguirá sendo titular no Verdão.

O volante Victor Bolt, que havia sido expulso na partida contra a Aparecidense, foi julgado pelo TJD-GO juntamente com o árbitro envolvido, Bruno Rezende, mas foi absolvido e não pegou mais jogos de punição. Ele segue no time titular para o jogo contra o Anápolis.

A provável escalação do Goiás será: Marcelo Rangel; Paulinho, Fábio Sanches, Éverton Sena e Hélder; Victor Bolt, Pedro Bambu, Léo Sena e Jean Carlos; Carlos Eduardo e Léo Gamalho. O atacante Walter, ainda fora de forma, segue no banco de reservas.

Caio Autuori quer neutralizar o Goiás no Jonas Duarte

O treinador do Anápolis, Caio, filho do treinador Paulo Autuori, que atualmente é treinador do Atlético-PR, assumiu o Anápolis após a demissão de Charles Fabian. Ele já trabalhava no Galo da Comarca como auxiliar técnico desde outubro.

Logo em sua primeira partida, conseguiu um empate difícil para o Anápolis fora de casa enfrentando o CRAC, no estádio Genervino da Fonseca. Agora, Caio e os jogadores do Anápolis tem uma nova missão: surpreender o Goiás e sair com a vitória no Jonas Duarte.

A grande novidade do Anápolis é a chegada do volante Robston, ex-Vila Nova, e que foi anunciado no final da última semana pela diretoria. O jogador já deve estrear no jogo contra o Goiás, nessa quarta-feira (07). Caio pode escalar o jogador como titular na vaga de Leandro Bulhões.

A provável escalação do Anápolis para o jogo será: João Vitor; Marcelo, Igor, Valdomiro e Kim; Leandro Bulhões, Felipe Baiano e Helder; Lucas Sotero, Rafael Furlan e Douglas.