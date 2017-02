Goiás bate Goianésia fora de casa e encosta na liderança do Estadual

INCIDENCIAS: 5ª rodada do Campeonato Goiano 2017; A partida foi realizada no estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia (GO)

ÁRBITRO: Wilton Sampaio (GO) apitou a partida, auxiliado por Fabrício Vilarinho (GO) e Adaílton Fernando (GO)

Incomodada com a atuação ruim do Goiás na partida contra o Anápolis, a torcida esmeraldina viajou para Goianésia esperando uma disposição melhor do time e principalmente, uma vitória. O desejo foi realizado. Com gols de Jean Carlos e Léo Gamalho, artilheiro do Goianão com seis gols em cinco jogos, o Verdão venceu o Goianésia por 2 a 0 e chegou à sua terceira vitória no campeonato.

Com o resultado, a equipe esmeraldina chegou aos 11 pontos na tabela e encostou no líder do Grupo A, o Vila Nova, que tem a mesma pontuação, mas vence no saldo de gols. Já o Goianésia, permanece na 2ª colocação do Grupo B com 6 pontos ganhos, mesma pontuação do Atlético-GO, que ainda não jogou na rodada.

A próxima partida do Goiás será pela Copa do Brasil, nessa quarta-feira (15), ás 21h30, no estádio Etelvino Mendonça, contra a equipe do Itabaiana (SE). No Goianão, o Verde volta à jogar na próxima segunda-feira (20), ás 19h30, contra a Aparecidense no estádio da Serrinha.

O Goianésia irá folgar nesse meio de semana e só retornará à campo no próximo domingo (19), ás 15h30, contra a equipe do Iporá, no estádio Ferreirão. Será o início do segundo turno do Campeonato Goiano.

Goianésia pressiona, mas Goiás aproveita falha e sai na frente

A equipe do Goianésia, motivada por ter vencido a primeira partida no Goianão, em casa, jogando contra o Itumbiara na última rodada, foi com um espírito grande para enfrentar a equipe do Goiás no Valdeir José de Oliveira. A equipe esmeraldina precisava da vitória, para não ficar longe da liderança em seu grupo.

A partida começou com o time do Azulão do Vale botando pressão e conseguindo fazer a equipe se movimentar em campo. O Goiás estava com dificuldades para colocar a bola no chão, e logo no começo, o goleiro Marcelo Rangel já teve de trabalhar para evitar o gol do Goianésia em chute de Juliano.

O Verdão tentava criar as principais jogadas com seus laterais improvisados: Pedro Bambu, pela direita, e Patrick, pela esquerda. A primeira grande chance do Goiás veio em chute de Carlos Eduardo, que passou perto do travessão do goleiro Luan.

O Goianésia ainda tentava e quase marcou o primeiro em boa jogada de Michael, onde mais uma vez o goleiro Marcelo Rangel fez boa defesa. Juliano ainda errou o rebote chutando em cima do goleiro. O Goiás só esperava um erro para tentar balançar as redes, e aconteceu, Carlos roubou a bola da defesa e cruzou para Jean Carlos marcar de carrinho.

Enquanto todos achavam que o Goianésia iria sair na frente do placar no intervalo, um erro fatal da defesa do Azulão deixou os esmeraldinos na frente do marcador.

Goiás melhora e Léo Gamalho marca mais uma vez

Estava faltando a figura do artilheiro do Campeonato Goiano, Léo Gamalho, que estava sumido no primeiro tempo. Já era notável que a equipe esmeraldina estava tendo um maior controle de bola do que o Goianésia e com isso, não demorou muito para o segundo gol sair.

Jean Carlos recebeu ótima bola no meio de campo, conseguiu abrir espaço e deixou Léo Gamalho na cara do gol com um passe na medida. O artilheiro esmeraldino não desperdiçou e bateu rasteiro na saída do goleiro Luan. Foi o sexto gol do atacante em cinco jogos.

O Goianésia tentou fazer um gol para reagir no jogo em belo chute de Michael após passe de Nonato, mas mandou a bola pra fora. Carlos Eduardo queria o dele, e em finalização cruzada na entrada da área, Luan salvou o que seria o terceiro gol do Goiás.

A partida foi diminuindo seu ritmo e as péssimas condições do gramado do Valdeir José de Oliveira não ajudavam. A última chance de perigo do Goiás foi nos acréscimos quando Dodô tocou para Medina chutar em cima do zagueiro. Ele ainda errou o rebote, mandando pra linha de fundo.