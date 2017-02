Pressionado pelo histórico recente, Goiás estreia contra Itabaiana pela Copa do Brasil

INCIDENCIAS: 1ª fase da Copa do Brasil 2017; A partida será realizada no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana (SE)

A Copa do Brasil já se iniciou nas últimas semanas, mas o Goiás só irá estrear nesta quarta-feira (15), contra a equipe do Itabaiana (SE), ás 21h30, no estádio Etelvino Mendonça. De acordo com o novo regulamento, a primeira fase terá apenas um jogo, e o Goiás, por estar na frente no ranking, terá de jogar fora de casa, mas com a vantagem do empate.

A equipe goiana irá pressionada para a partida já que não fez boas campanhas nos últimos anos pela Copa do Brasil. Nos últimos três anos, o Goiás caiu para times considerados "inferiores" na competição, e isso irritou o torcedor, que espera algo a mais.

A última campanha de sucesso em que o Goiás fez na Copa do Brasil foi no ano de 2013, quando o clube conseguiu chegar até as semifinais da competição nacional, sendo eliminada pelo Flamengo. Após isso, o Goiás viveu eliminações para Botafogo-PB, Ituano e River-PI, nos anos subsequentes.

Itabaiana quer passar de fase pela primeira vez na Copa do Brasil

Não é a primeira vez que a equipe do Itabaiana participa da Copa do Brasil, mas de todas as vezes em que participou, o time sergipano foi eliminado na primeira fase da competição. A última participação foi no ano de 2013, quando o clube acabou caindo para a Ponte Preta perdendo de três a zero logo no primeiro jogo.

O técnico do Itabaiana, Aílton Silva, ressaltou a importância da partida e diz que preferia a fórmula antiga de disputa da competição nacional: "Itabaiana nunca passou da primeira fase, fiquei sabendo ontem. Que seja hoje a primeira vez. A expectativa pro jogo de hoje é muito boa, jogar a Copa do Brasil é sempre motivante mesmo sendo em um jogo só. Em relação à fórmula, eu ainda prefiro a dos dois jogos em caso de não perder pela diferença de mais de dois gols", afirmou o técnico.

A equipe de Sergipe vem motivada para o duelo contra o Goiás, pois vem de uma vitória importante na Copa do Nordeste em cima do CSA, em pleno Rei Pelé. O grande destaque do jogo anterior e também a aposta para surpreender o time goiano, é o meia Igor Alves.

A próvavel equipe do Itabaiana para a partida dessa quarta-feira (15), será: Genivaldo; Magno, Tiago Garça, Héverton e Janilson Madona; Hércules, Daniel Paraíba, Igor Alves e André Beleza; Paulinho Macaíba e Geovane.

Aílton Silva também destacou sobre o foco do Itabaiana para a partida e espera foco total durante os 90 minutos de jogo: "A postura do Itabaiana vai ser igual aos outros jogos, temos uma forma de jogar e um padrão definido, não podemos ir para a loucura, temos 90 minutos pra tentar construir a vitória, mas o adversário é muito difícil, qualificado, é um time de Série B que vai lutar pelo acesso, temos que ter muita atenção", disse o comandante.

Goiás mantém padrão no time titular e tem novidades no banco

Ainda sem ser derrotado nesse ano pelo Campeonato Goiano, o Goiás de Gilson Kleina mantém o padrão e a formação de titular para a partida dessa quarta-feira (15), contra o Itabaiana, pela Copa do Brasil. As laterais continuarão improvisadas pelos volantes Pedro Bambu, na direita, e Patrick, na esquerda. Hélder segue na reserva e Paulinho se recupera de uma lesão.

As maiores novidades do Goiás estão no banco de reservas. O meia Juan foi regularizado e relacionado para a partida no Sergipe, podendo fazer sua estreia com camisa esmeraldina. Walter, que ficou de fora do último jogo contra o Goianésia, também figura no banco de reservas. O goleiro Márcio sentiu dores na coxa e Renan teve de ser convocado às pressas para a partida.

A maior aposta do Goiás está sendo o atacante Léo Gamalho, que em cinco partidas disputadas, marcou seis gols na temporada. O atleta é a grande arma para o time goiano sair vitorioso e classificado em Itabaiana.

Apesar de estar satisfeito com o desempenho do time na última partida, Gilson Kleina destaca o "perigo" do novo regulamento da Copa do Brasil e a preocupação com o adversário do time esmeraldino.

"Esse regulamento ficou muito perigoso. Não sabemos como é o gramado, a iluminação e nem a logística. O Itabaiana vai jogar pela cota, que é interessante para eles. Não podemos entrar em campo pensando no empate. Nosso adversário está usando um time no Estadual e um na Copa do Nordeste, está se preparando.", destacou.