Goiás goleia Itabaiana fora de casa e passa com facilidade na Copa do Brasil

INCIDENCIAS: 1ª fase da Copa do Brasil 2017; A partida foi realizada no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana (SE)

O Goiás não teve problemas para arrancar a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, jogando contra o Itabaiana. O time esmeraldino venceu por 4 a 2 com mais uma grande atuação de Léo Gamalho, que balançou as redes por duas vezes e chegando à marca de oito gols em seis jogos nessa temporada.

O adversário do Goiás na segunda fase da Copa do Brasil será o Boa Esporte, que eliminou o São Raimundo (RR). A partida será em Varginha (MG), e de acordo com o regulamento, sem vantagem do empate para visitantes. Caso isso ocorra, a partida será decidida nos pênaltis.

A equipe goiana voltará a campo na segunda-feira (20), ás 19h30, contra a Aparecidense, no estádio da Serrinha, pelo Campeonato Goiano. O Itabaiana também se concentra no seu estadual, e só retornará a campo na próxima quarta-feira (22), às 15h15, contra o Botafogo (SE).

Primeiro tempo arrasador e mais um show de Léo Gamalho

A equipe do Itabaiana precisava da vitória para se classificar e por isso, tratou de partir pra cima do Goiás nos primeiros minutos para mostrar serviço ao seu torcedor. A equipe sergipana fazia seus principais ataques com Paulinho Macaíba, Igor Alves e Madona, mas a defesa esmeraldina estava muito bem postada.

Não demorou muito para a estrela de Léo Gamalho brilhar novamente. Tiago Luís cruzou na área, o goleiro Genivaldo não segurou a bola e ela caiu no pé do artilheiro, que só empurrou para as redes, aos seis minutos do primeiro tempo.

O Itabaiana respondeu com duas finalizações de Diego Neves: uma cabeçada que saiu pela linha de fundo, e outra em uma bicicleta, que saiu mal executado e parando nas mãos do goleiro Marcelo Rangel. O Goiás só esperava um contra-ataque, e Léo Gamalho recebeu lançamento na cara do goleiro, tocando por cobertura e fazendo o segundo gol do jogo.

A equipe do Goiás já ia dominando a partida e com isso, o ritmo do jogo diminuiu. A grande chance do Itabaiana veio quando Diego Neves recebeu ótimo passe de Geovane e tinha tudo pra marcar, mas o bandeira anulou o lance alegando impedimento.

Os jogadores do Itabaiana fizeram o jogo ficar mais quente, mas não com gols, e sim, com faltas duras. Alguns torcedores do time já começaram a deixar o estádio antes mesmo do fim da primeira etapa. Era o caos que eles não estavam contando.

Itabaiana tenta reagir, mas era tarde demais

O Itabaiana tinha de tentar reagir do golpe duro sofrido no primeiro tempo da partida. André Beleza, que entrou no segundo tempo, cruzou na área e logo aos três minutos, ele cruzou na cabeça de Tiago Garça, que mandou por cima do gol.

O Goiás seguia com o mesmo intuito de jogo e deixou as chances de reação do Itabaiana mais difíceis quando Pedro Bambu arriscou de longe, a bola pingou no chão e enganou o goleiro Genivaldo. Era o quarto gol da equipe esmeraldina.

Apesar da larga vantagem, as emoções do jogo não acabaram. Magno cruzou na área, a bola bateu na mão de Patrick dentro da área e o juiz marcou pênalti. Diego Neves bateu com capricho no canto direito e diminuiu o marcador para os sergipanos.

O Itabaiana seguiu pressionando e quase fez em finalização de Igor Alves, acertando o travessão de Marcelo Rangel. Diego Neves ainda desperdiçou o rebote, mas o jogo para o time sergipano ia começando a ficar bom e ficou melhor quando Paulinho Macaíba recebeu ótimo passe, aproveitou a confusão na área e bateu rasteiro para fazer o segundo gol.

Os minutos foram passando e o Goiás controlou mais a partida. Walter recebeu bom cruzamento na área e quase marcou de cabeça, mas mandou pra fora. Os três minutos finais foram de apenas um toque de bola sutil no meio de campo, até o apito final.