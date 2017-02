Com 'cheirinho' de liderança, Goiás enfrenta Aparecidense na Serrinha

INCIDENCIAS: 6ª rodada do Campeonato Goiano 2017; A partida será realizada no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

ÁRBITRO: Breno Souza (GO) apitará a partida, auxiliado por Tiego dos Santos (GO) e Tiago Gomes (GO)

Um forte 'cheiro' de liderança rodeia os muros da Serrinha, isso tudo porque o Goiás quer aproveitar o escorregão do Vila Nova na rodada para poder assumir a liderança do Campeonato Goiano. Com a mesma pontuação do rival, um empate já faz com que o clube esmeraldino termine na ponta da tabela.

A equipe comandada por Gilson Kleina enfrenta a Aparecidense, no estádio da Serrinha, nessa segunda-feira (20), ás 19h30. No primeiro turno, os dois times se enfrentaram no Aníbal Batista de Toledo, onde empataram por 2 a 2 com gols de Éverton Sena e Léo Gamalho para o Goiás e Tozin, marcando duas vezes para o Camaleão.

Enquanto o Goiás almeja a liderança, a Aparecidense quer continuar sua recuperação no estadual. A equipe de Zé Teodoro vem de uma vitória importante em casa sobre o CRAC e ainda sonha com a classificação para as semifinais do Goianão.

As duas equipes já se enfrentaram 22 vezes na história e o retrospecto do time da capital é bem superior. Foram 16 vitórias esmeraldinas, com 4 empates e apenas 1 vitória para a Aparecidense. No número de gols, vantagem também do Goiás, que marcou 48 gols e o time de Aparecida de Goiânia, marcou apenas 18.

Invicto, inspirado e com vontade de liderança

O Goiás é um dos poucos clubes no Brasil que ainda não perdeu nessa temporada em jogos oficiais. Querendo manter a invencibilidade e o tabu de não perder na Serrinha há mais de 6 anos, o clube esmeraldino não irá facilitar a vida da Aparecidense.

A confiança no elenco alviverde está bem alta, e o volante Patrick que tem atuado como lateral nas últimas partidas, tem notado isso. De acordo com o jogador, ajudar o Goiás é a principal prioridades dos atletas: "O professor Kleina tem nos passado muita confiança. Já trabalhamos nessa função e agora pintou novamente a oportunidade. Queremos ajudar o clube ao máximo. Temos que entrar, nos dedicar e dar nosso melhor. Felizmente estão vindo os bons resultados", disse Patrick.

Vindo de uma classificação na Copa do Brasil após derrotar a equipe do Itabaiana fora de casa por 4 a 2, Patrick comemorou o resultado positivo e diz que o trabalho está dando resultados: "Acho que dá confiança e mostra que estamos no caminho certo. Era um jogo muito difícil e, nos últimos anos, o Goiás não havia conseguido passar. Para nós, é muito bom. Ficamos felizes, confiantes e vemos que o trabalho está dando certo."

O Goiás terá o desfalque do meia Léo Sena para a partida contra a Aparecidense, pois o jogador teve dores na coxa durante o treinamento e foi descartado do jogo. Com isso, Pedro Bambu será o segundo segundo volante e Hélder voltará para a lateral-direita.

No banco, o Goiás seguirá tendo peças interessantes como o do meia Juan, que ainda não fez sua estreia com a camisa esmeraldina e o atacante Walter, que ainda não marcou gols na temporada. A provável escalação será: Marcelo Rangel; Helder, Everton Sena, Fábio Sanches e Patrik; Victor Bolt, Pedro Bambu, Jean Carlos e Tiago Luís; Carlos Eduardo e Léo Gamalho. Técnico: Gilson Kleina.

Aparecidense busca segurar Goiás e seguir subindo na tabela

O primeiro turno para a equipe da Aparecidense, considerada por muitos como a equipe mais forte do interior, não foi dos melhores. A equipe ficou devendo em resultados, porém, conseguiu respirar com uma vitória importante em cima do CRAC na última rodada.

O objetivo do time de Zé Teodoro é esquecer o primeiro turno ruim juntamente com o retrospecto negativo e tentar surpreender o Goiás na Serrinha, no entanto, o Camaleão não poderá contar com o volante Foguinho, que sentiu uma lesão muscular e está fora da partida.

Clécio deve ser o provável substituto de Foguinho para a equipe titular. A maior aposta da Aparecidense para a partida é com o atacante Robert, que marcou gol no último jogo e também com Murilo, meia que foi emprestado pelo próprio Goiás.

A provável equipe da Aparecidense para o confronto será: Pedro Henrique; Rafael Cruz, Thiago Carvalho, Mirita e Hélder; Murilo, Clécio, Robert e Elias; Tozin e Aleilson. Técnico: Zé Teodoro.