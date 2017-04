Sílvio Criciúma enaltece grupo do Goiás após vitória sobre Flu: "Temos jogadores importantes"

Sílvio Criciúma comenta sobre a vitória do Goiás na Copa do Brasil. (Divulgação/Goiás E.C)

O Goiás saiu com o resultado positivo na primeira partida da quarta fase da Copa do Brasil, em cima do Fluminense. A vitória de virada por 2 a 1 no Serra Dourada provocou uma grande euforia e confiança na equipe esmeraldina, e inclusive no treinador Sílvio Criciúma, que em entrevista coletiva, elogiou a postura do seu time.

“Infelizmente saímos atrás no placar, mas a vitória valeu muito, não somente pro confronto, mas tem um valor domingo contra o Atlético. Nós usamos tudo que tínhamos ofensivamente, de substituições, ousadia”, disse o treinador esmeraldino.

A equipe goiana criou muitas chances para aumentar o placar diante da equipe do Fluminense, mas acabou perdendo. Sílvio Criciúma comentou sobre o assunto: “Tem que ter muito equilíbrio pra fazer esses jogos, a gente sabia que um empate poderia acontecer, mas conseguimos fazer o 2 a 1. A orientação pra todos era tentar o terceiro, mas com a margem de segurança. O Carlos Eduardo teve a oportunidade, mas foi expulso. O futebol tem isso”.

Para completar, Sílvio Criciúma exaltou a confiança do time do Goiás em busca da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil: “Nós temos jogadores importantes, fundamentais pra uma equipe, a confiança é necessária, essa vitória traz uma confiança grande”, completou.

Com a vitória, o Goiás tem a vantagem do empate para o jogo da volta, que será na próxima quarta-feira (19), ás 21h45, no Maracanã. O Fluminense precisa vencer por um a zero para sair com a classificação.