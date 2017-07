Alan Mineiro faz dois, Vila Nova vence Goiás e se aproxima do topo em clássico manchado por pancadaria

Um clássico de um time só, é assim que o duelo goiano entre Goiás e Vila Nova pela 10ª rodada da Série B 2017 do Campeonato Brasileiro. O time vermelho conseguiu se aproveitar dos erros dos seu adversário e jogando bem nos contra-ataques para vencer por 2 a 0 com dois tentos de Alan Mineiro.

Com a vitória, o Vila Nova ficou a um ponto da liderança e no terceiro lugar com 18 pontos, enquanto o Goiás parou nos 14 e no sétimo lugar, perdendo a chance de entrar no G-4. Na próxima rodada, o Goiás visita o Juventude na terça (27), às 19h15, no estádio Alfredo Jaconi. Já o Vila Nova recebe o Criciúma na sexta (30), às 20h30, no estádio Olímpico-GO.

Vila Nova aproveita erros do rival e abre boa vantagem

Logo aos 50 segundos o Vila Nova abriu o placar com Alan Mineiro que aproveitou o erro de Victor Bolt e pegou a sobra para bater no canto e sem chances para o arqueiro rival, o time visitante seguiu melhor e aos 11 minutos Alípio arriscou de longe e forçou Marcelo Rangel a mandar a bola para escanteio.

Com 19', mais uma vez o Vila chegou e dessa vez com Moisés que recebeu de Alan Mineiro porém na hora de finalizar acabou mandando por cima do gol perdendo uma boa chance, aos 25 Mateus Anderson recebe lançamento e toca em direção de Geovane que bateu de primeira e acertou a trave assustando o time esmeraldino.

O Vila Nova ampliou a vantagem aos 38 novamente com Alan Mineiro e mais uma vez aproveitando um erro do Goiás com Moisés tocando para o meia, que tocou no canto direito da meta de Marcelo Rangel para fazer 2 a 0, na única chance da equipe no primeiro tempo o Goiás quase diminuiu com Tony que cruzou e Wendell quase se atrapalhou e mandou contra o patrimônio e o placar não se alterou mais até o intervalo.

Goiás melhora, mas Marcelo Rangel é obrigado a fazer grandes defesas

Na segunda etapa, o time esmeraldino voltou melhor e aos 12 minutos Jean Carlos cobrou falta de longe e obrigou o goleiro do Vila a se esticar e mandou para escanteio, com 27 o Vila Nova teve boa chance no contra-ataque com Wallyson que venceu a marcação e bateu forte para a meta e forçando uma ótima defesa de Marcelo.

Com 31 minutos, os visitantes conseguiram chegar de novo e com Geovane mandando no ângulo porém Marcelo Rangel fez mais uma boa defesa evitando o terceiro tento, no fim da partida ainda houve tempo para mais duas boas defesas de Marcelo Rangel evitar um placar ainda mais elástico travando Alan Mineiro e Wallyson na cara do gol e o placar final ficou mesmo em 2 a 0 para o Vila.

Fora de campo, confusões entre as torcidas dentro do Serra Dourada deixaram feridos e protagonizaram cenas de lamentação e repúdio que em nada combinam com a rivalidade sadia e com o objetivo do esporte. Fora das locações da partida, um confronto ainda deixou o saldo de uma morte, como confirmou a Polícia Militar goiana.