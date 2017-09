Nathan sai do banco e marca gol solitário da vitória do Goiás sobre ABC

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Na noite desta sexta-fera (29), o ABC recebeu o Goiás, no Frasqueirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Nathan saiu do banco aos 36 minutos do segundo tempo, e dois minutos depois, ele marcou o gol da vitória para o time goiano.

Com essa derrota, o ABC segue na lanterna do campeonato, e fica a 13 pontos do primeiro de fora da zona. O Alvinegro volta a entrar em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro, na próxima sexta-feira (06), contra o CRB, na Rei Pelé.

Com a vitória, o Goiás saiu da zona do rebaixamento da Série B, mas dependendo dos resultados de amanhã, o Verdão pode voltar. A equipe goiana volta a entrar em campo na próxima sexta-feira (06), contra o Náutico, no Serra Dourada.

ABC assusta no início mas placar não sai do zero

No começo do jogo, o ABC já começou assustando. Lucas Coelho invadiu a área e tocou na saída de Marcelo Rangel. A bola explodiu no travessão e a zaga afastou. Aos 22', Gegê cobrou escanteio na área e a bola caiu nos pés de Lucas Coelho. Ele bateu forte, mas Fábio Sanches, desvia a bola pra escanteio.

Aos 31', Gegê brigou pela bola, caiu, levantou e bateu de fora da área. A bola foi na mão de Marcelo Rangel no centro do gol. Quatro minutos depois, Lucas Coelho recebeu, girou e bateu. A bola passou à esquerda do gol.

O final do primeiro tempo foi de muitas faltas, e nenhuma chance criada. O ABC trabalhava a bola no campo de defesa, enquanto o Goiás deixou o Alvinegro com a bola.

Nathan sai do banco e decide partida para o Goiás

No segundo tempo, foi a vez do Goiás começar assustando. Aos quatro minutos, Andrezinho cobrou escanteio. Felipe Guedes desviou contra o próprio gol, mas Edson salvou. Oito minutos depois, Júnior Viçosa arriscou o chute de longe e o goleiro do ABC faz boa defesa.

O ABC quase abriu o placar em duas chances. Primeiro, Eltinho chegou à linha de fundo e tocou para Lucas Coelho, que ajeitou para Fessin. Ele bateu, a vola desviou em Everton Sena e passou muito perto. Em seguida, Fessin recebeu dentro da área, limpou o lance e bateu. Marcelo Rangel fez uma ótima defesa.

Aos 38', o Verdão abriu o placar. Michael recebeu na direita e cruzou para Nathan, que finalizou da pequena área, e balançou o fundo das redes. O Goiás quase ampliou com Michael. O atacante recebeu, cortou pela esquerda, cortou para o meio e bateu, para a defesa do goleiro Alvinegro.