Sob forte chuva, Goiás empata com Criciúma e segue no meio da tabela

Na noite desta terça-feira (31), o Goiás recebeu o Criciúma no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Com campo encharcado, o Goiás abriu o placar na segunda etapa com Carlos Eduardo, mas o Criciúma empatou no final da partida com Lucão.

Com o resultado, o Goiás se manteve na nona colocação, com 45 pontos. O Tigre, com o empate, segue no meio da tabela, com 42 pontos. Na próxima rodada, o Goiás enfrenta o Londrina, no Estádio do Café, enquanto o Criciúma recebe o Boa Esporte, no Heriberto Hülse.

Goiás pressionou e não conseguiu abrir o placar

Logo no inicio da partida, o Goiás quase abriu o placar. Carlos Eduardo recebeu cruzamento livre de marcação, mandou de voleio dentro da pequena área e Luiz apareceu para salvar o Criciúma. O Tigre respondeu três minutos depois. Moisés saiu da área para receber, puxou para canhota e soltou a bomba. A bola desviou e saiu pela linha de fundo.

Aos 19 minutos, o Goiás começou a pressionar o Criciúma. Aylon saiu na cara do gol, mas Luiz saiu da área para dividir a bola com o atacante. Na sobra, Andrezinho limpou a jogada e bateu, mas o zagueiro tricolor cortou para o escanteio.

Oito minutos depois, Carlos Eduardo fez grande jogada, deixou o adversário no chão, mas o chute ficou prensado na defesa. No final da primeira etapa, Aylon ajeitou para Andrezinho, que bateu em cima da zaga do Tigre.

Goiás sai na frente mas Criciúma arranca o empate

No inicio da segunda etapa, Aylon recebeu um belo passe de Victor Bolt, dominou e ficou cara a cara com Luiz. O atacante bateu rasteiro e o goleiro do Criciúma conseguiu fazer a defesa. Aos nove minutos, foi a chance do Tigre chegar com perigo. Silvinho desceu em contra-ataque, livre de marcação, avançou e bateu rasteiro na saída de Marcelo Rangel. O goleiro saltou para fazer uma grande defesa.

Aos 16 minutos, o Esmeraldino quase abriu o placar. Luiz demorou para sair do gol, Bambu chegou na cara do gol, mas tentou o cruzamento na área e acabou perdendo uma grande chance para abrir o placar. Onze minutos depois, Aylon deu um belo passe para Carlos Eduardo, que recebeu sozinho, e deu um belo toque por cima do goleiro Luiz, encobrindo o goleiro e abrindo o placar.

Aos 36 minutos, o Criciúma empatou a partida. Alex Maranhão cobrou a falta, fechada no primeiro pau, Lucão subiu muito, se antecipou da zaga e escorou de cabeça para o fundo das redes.