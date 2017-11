Goiás enfrenta Ceará em busca de tranquilidade para reta final de Série B

INCIDENCIAS: 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2017; A partida será realizada ás 17h30 (horário de Brasília), no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Um duelo de opostos está marcado para acontecer nesse sábado (11), ás 17h30, no estádio Serra Dourada. De um lado o Goiás, que ainda briga para se livrar do risco de rebaixamento para a Série C, e do outro lado, o Ceará, que está firme na briga pelo acesso para a Série A e busca continuar entre os quatro primeiros colocados.

O time esmeraldino está com 43 pontos e ocupa a 11ª colocação. Por mais que esteja distante da zona de rebaixamento por posições, a pontuação não é tão afastada. Apenas três pontos separam o Goiás do primeiro time da zona do rebaixamento, que é o Boa Esporte. Nos últimos três jogos, o Verdão empatou dois jogos em casa contra Guarani e Criciúma e perdeu para o Londrina, no Estádio do Café.

Pelo lado do Vozão, o time segue tranquilo no G-4 e mesmo em caso de derrota, não poderá ser ultrapassado pelo quinto colocado, que é o Oeste. O Ceará ocupa a 4ª colocação com 59 pontos ganhos, mas não vence há dois jogos e precisa dos três pontos para continuar forte na luta pelo acesso.

Goiás conta com apoio da torcida para buscar a vitória

Precisando da vitória, o Goiás fez campanhas durante a semana para chamar o torcedor até o estádio Serra Dourada e apoiar o clube nessa partida importante contra o Ceará. Os ingressos são de R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia) e com isso, a expectativa é de que haja um bom público na partida.

A equipe comandada pelo técnico Hélio dos Anjos também terá mudanças para o jogo. O zagueiro Fábio Sanches está suspenso e David Duarte ficará com a vaga ao lado de Alex Alves. No ataque, também houve mudanças. Michael não agradou jogando como titular e Júnior Viçosa recupera a vaga ao lado de Aylon e Carlos Eduardo.

A provável equipe titular será: Marcelo Rangel; Carlinhos, David Duarte, Alex Alves e Pedro Bambu; Victor Bolt, Elyeser e Léo Sena; Carlos Eduardo, Aylon e Júnior Viçosa.

Um dos principais destaques do Goiás na Série B, o goleiro Marcelo Rangel, comentou sobre o duelo contra o Ceará e também sobre a situação em que vive o clube: "Estar com 43 pontos e ver os adversários três pontos atrás preocupa. Isso reforça a importância da partida (contra o Ceará). Queremos chegar logo aos 46 pontos para ficar com a cabeça mais tranquila. Só depende de nós, basta ir a campo e fazer o que temos feito de melhor", afirmou o jogador.

Ceará tem desfalques para duelo no Serra Dourada

A vida do Ceará não vai ser fácil em Goiânia. O time comandado por Marcelo Chamusca terá desfalques importantes para a partida, como o volante Richardson e o meia Pedro Ken, ambos suspensos com o terceiro cartão amarelo. Além dele, o lateral-esquerdo Rafael Carioca foi expulso no banco de reservas no último jogo e também está fora.

O Vozão será obrigado a mexer no time titular e com isso, alguns jogadores vão ganhar oportunidades. É o caso do volante Raul, que deve ser o substituto de Richardson. Na vaga do meia Pedro Ken, a tendência é que o substituto seja Felipe Menezes, que inclusive, é ex-jogador do Goiás.

Marcelo Chamusca também tem dúvidas no ataque. Magno Alves e Arthur brigam pela vaga de titular. A provável escalação para o jogo será: Éverson; Pio, Rafael Pereira, Luiz Otávio e Romário; Raul, Felipe Menezes e Ricardinho; Lima, Elton e Magno Alves (Arthur).

O goleiro Éverson comentou sobre o duelo contra o Goiás, no estádio Serra Dourada: "Vamos em busca de um triunfo diante de uma equipe muito qualificada e que tem lutado para se manter na Série B. Temos que fazer um jogo perfeito fora de casa para buscarmos um grande resultado. Tenho certeza que será uma partida muito equilibrada, entre duas equipes que buscarão a vitória", afirmou.