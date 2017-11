Sem espaço no Goiás, goleiro Márcio entra na mira do Anápolis para 2018

Anápolis tem interesse na contratação do goleiro Márcio. (Foto: Divulgação/Goiás E.C)

O goleiro Márcio está nos olhos da equipe do Anápolis, visando o Campeonato Goiano de 2018. Sem espaço no Goiás, o atleta deve ficar sem renovar seu contrato com o clube esmeraldino e com isso, abre uma brecha para ouvir propostas de outros clubes. Com 36 anos, Márcio não teve uma oportunidade sequer de jogar no gol do Verdão nessa temporada.

A diretoria do Anápolis está observando o jogador e pode tentar uma negociação em breve. Essa pode ser a principal contratação do Galo na gestão do novo presidente do clube, Aluísio Sávio. Até o momento, o Anápolis ainda não anunciou nenhum jogador ou treinador para a próxima temporada.

Antes de vir ao Goiás, Márcio jogou por muito tempo no rival Atlético-GO, onde foi ídolo do clube e se destacava também por ser cobrador de faltas e pênaltis. Após ficar sem espaço em 2016, mudou de lado e assinou com o time esmeraldino, que estava em crise na Série B. Jogou poucos jogos, mas cometeu muitas falhas no gol e recebeu reprovação por parte da torcida.

Nessa temporada, continuou sem espaço e nem sequer vestiu a camisa do Goiás em um jogo. Marcelo Rangel foi o titular absoluto em quase todos os jogos durante o Campeonato Goiano, e quando não foi, Ivan e Renan receberam oportunidades. Apesar disso, assim como Márcio, nenhum dos dois devem renovar seu contrato com o Verdão.

O Goiás já tem um acerto com um goleiro para 2018. É o goleiro Marcos, que também veio do Atlético-GO. Ele se destacou na vitória heroica do Dragão em cima do Corinthians, em São Paulo, por 1 a 0. Além de Marcos, o Verdão terá Marcelo Rangel, Paulo Henrique e Matheus como goleiros.