Goiás acerta com zagueiro Eduardo Brock, do Paraná Clube

Eduardo Brock foi um dos destaques do Paraná Clube em 2017. (Foto: Divulgação/Paraná Clube)

O Goiás acertou com mais um jogador visando a temporada de 2018: é o zagueiro Eduardo Brock, de 26 anos, que estava atuando no Paraná Clube e conseguiu o acesso para a primeira divisão com o clube Tricolor. Ele atuou na maioria dos jogos do time na Série B desse ano.

Eduardo começou sua carreira nas categorias de base do Grêmio e passou também por outros clubes gaúchos como Canoas, Novo Hamburgo, Juventude e Brasil de Pelotas, onde se destacou na temporada chamando a atenção do Paraná Clube.

Nessa temporada, Brock jogou 56 partidas com a camisa tricolor e marcou dois gols. Ele é o segundo jogador acertado com o Goiás para a próxima temporada. O primeiro foi o goleiro Marcos, que tem história no futebol goiano e veio do Atlético-GO

O clube esmeraldino, que escapou do rebaixamento para a Série C com o treinador Hélio dos Anjos, ainda segue atrás de outros atletas. Entre eles, o atacante Bérgson, artilheiro do Paysandu na Série B, que já recebeu uma proposta do Verdão e o meia Thomás, que está no Sport Recife.

Alguns reforços são buscados já prevendo a saída do meia Carlos Eduardo, desejado por diversos clubes da Série A. Vale lembrar que neste ano o Goiás também perdeu o atacante Rossi, em Janeiro.