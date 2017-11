Goiás se aproxima de finalizar negociação com meia Thomás, hoje no Sport

Thomás pode trocar o Sport pelo Goiás em 2018 (Foto: Divulgação/Sport Recife)

Já livre dos riscos de rebaixamento, o Goiás segue planejando a próxima temporada com o treinador Hélio dos Anjos, que irá seguir no cargo do clube esmeraldino. O Verdão já acertou com dois jogadores visando 2018: o goleiro Marcos, que estava no Atlético-GO, e o zagueiro Eduardo Brock, que estava no Paraná.

O outro nome que o time esmeraldino está próximo de fechar é o do meia Thomás, que atualmente joga pelo Sport Recife. O jogador é reserva na equipe pernambucana e sem muito espaço para o ano que vem, está próximo de um acerto com o Goiás.

Thomás tem 24 anos e começou sua carreira no Flamengo. Sem muito espaço no clube carioca, saiu para atuar em outros clubes como Joinville, Santa Cruz e nessa temporada, pelo Sport. De acordo com as informações, faltam poucos detalhes para que a negociação seja concretizada.

Além de Thomás, outro jogador que o Goiás segue negociando é o do atacante Bérgson, que joga pelo Paysandu. O clube tem a concorrência de várias equipes pelo atleta como clubes de Portugal, Coréia do Sul, do América-MG e do próprio Papão, que pensa em renovar com o jogador.

Goiás começa a dispensar atletas do atual elenco

Falta apenas uma partida para o Campeonato Brasileiro da Série B se encerrar. A equipe esmeraldina irá encarar o Oeste, nesse sábado (25), ás 17h30, na Arena Barueri, e encerrar mais uma campanha vergonhosa do clube na competição. No momento, o Goiás ocupa a 15ª colocação com 44 pontos, a pior campanha da história do clube.

Sabendo disso, o Goiás já começa a se reformular e dispensar alguns jogadores do atual elenco. O lateral Paulinho já não veste mais a camisa do Goiás, após acertar com o CSA. Outro jogador que deixou o clube é o zagueiro Matheus Ferraz, que voltou de empréstimo para o Sport.

Outros atletas ao fim de contrato podem deixar o clube. O atacante Gustavo pode voltar ao Criciúma, clube no qual se destacou em 2016. O lateral Carlinhos negocia com o Goiás por uma renovação de contrato, mas o Ceará demonstrou interesse no atleta. Outro que pode renovar com o Verdão é o zagueiro Alex Alves.