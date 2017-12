Goiás acerta com meia Giovanni, campeão mundial pelo Corinthians em 2012

Giovanni está acertado com o Goiás para 2018. (Foto: Divulgação/Náutico)

O Goiás acertou com mais um jogador para a próxima temporada. Trata-se do meia Giovanni, que esteve no Náutico nessa temporada, disputando o Campeonato Brasileiro da Série B, onde marcou dois gols em 33 jogos disputados no ano. O atleta saiu do clube no mês de outubro por conta de salários atrasados.

Giovanni Piccolomo tem 23 anos e foi revelado pelo Corinthians em 2011, um ano depois, o atleta foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes com a equipe corintiana. Após isso, passou por vários clubes por empréstimo como Ponte Preta, Portuguesa, São Bento, Atlético-PR, Tigres do Brasil e São Bento.

Ele será o quinto reforço do Goiás para a temporada 2018. O Verdão já anunciou o goleiro Marcos e o zagueiro Eduardo Brock, além de estar acertado com o meia Thomás e o volante João Afonso, que já assinou um pré-contrato com a equipe esmeraldina. A reapresentação do Goiás está marcada para o dia 26 de dezembro.

No mês de janeiro, a janela de transferências internacional irá abrir e o plano do Goiás é vender o atacante Carlos Eduardo para fora do país. O atleta já teve uma proposta do futebol da Bulgária de cerca de 17 milhões de reais. Alguns times brasileiros, como o São Paulo, também conversam com o clube em interesse ao atleta.