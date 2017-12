Ex-Brasil de Pelotas, meia Rafinha assina com Goiás por duas temporadas

Rafinha é o novo jogador do Goiás para 2018. (Foto: Divulgação/G.E Brasil de Pelotas)

Mais um meio-campista assinou com o Goiás visando a próxima temporada. Trata-se de Rafinha, que estava atuando pelo Brasil de Pelotas na Série B do Brasileirão desse ano. O jogador será do Verdão por duas temporadas e já confirmou o acerto com o clube esmeraldino.

Rafinha participou de 30 jogos com a camisa do Brasil de Pelotas pela Série B e marcou nove gols. O meio-campo de 25 anos atuou também no Osasco Audax, Ponte Preta, Guaratinguetá, Atlético-PR, ABC, Ceará e pelo futebol mexicano, no Chiapas.

No ano de 2015, quando vestiu a camisa do ABC, Rafinha foi comandado pelo técnico Hélio dos Anjos, atual treinador do Goiás, que pediu a sua contratação para a temporada. Esse foi um dos motivos do meio-campista ter acertado a proposta do Verdão.

Rafinha é o sexto reforço do Goiás para 2018. Além dele, o goleiro Marcos, o zagueiro Eduardo Brock, o volante João Afonso e os meias Thomás e Giovanni, também acertaram sua ida ao Verdão. A reapresentação esmeraldina está marcada para o dia 27 de dezembro.