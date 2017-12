Goiás contrata zagueiro Raphael Silva, que estava no Criciúma

Raphael Silva é o novo jogador do Goiás para 2018. (Foto: Divulgação/Criciúma E.C)

O Goiás anunciou a contratação do zagueiro Raphael Silva, de 25 anos, que estava atuando pelo Criciúma nessa temporada. O jogador já assinou contrato de um ano com o clube esmeraldino e irá se reapresentar com o restante do elenco no final do mês de dezembro.

Raphael Silva é mais um dos jogadores acertados pelo Goiás, que está mirando jogadores mais jovens e experientes em Série B. Até o momento, nenhum jogador acima de trinta anos foi contratado pelo clube. Além do defensor, o Verdão já anunciou o goleiro Marcos, o zagueiro Eduardo Brock, o volante João Afonso e os meias Giovanni e Rafinha. O meia Thomás está acertado, mas ainda não foi anunciado pelo clube.

O zagueiro Raphael Silva atuou em 21 jogos pela Série B com a camisa do Criciúma nessa temporada. Ele foi um dos principais jogadores do elenco do Tigre e despertou interesse da diretoria em renovar o seu contrato, mas optou pelo acerto com o Goiás. Além do Criciúma, Raphael já passou também por Ponte Preta e Boa Esporte.

A diretoria do Goiás ainda negocia com um atacante. A imprensa mineira afirmou que o Atlético-MG aceitou emprestar o atacante Capixaba, de 20 anos, para o Verdão, mas a diretoria esmeraldina não confirmou o acerto. Outros nomes estão acertados com o clube, mas ainda não foram divulgados.