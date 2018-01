Copinha VAVEL: o que esperar do Goiás na Copa São Paulo de 2018

VAVEL Copinha - Goiás

O Goiás é mais um dos times goianos que está se preparando para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018. O time esmeraldino tenta fazer uma grande campanha com os garotos da base do Verdão, e que em sua maioria, estavam na conquista da Campeonato Goiano Sub-19.

O Verdão caiu no Grupo 29 com sede na cidade de Guarulhos, em São Paulo. O Goiás enfrenta o Guarulhos (SP), Flamengo (SP) e XV de Setembro (AL). As partidas serão disputadas no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira.

O que esperar do Goiás na Copa São Paulo de 2018?

O objetivo do Verdinho na Copinha em 2018 é tentar chegar o mais longe possível na competição. A ideia com a volta do treinador Augusto César nas categorias de base do time esmeraldino é repetir a campanha do ano de 2013, quando o Goiás foi vice-campeão da Copa.

A expectativa é que a campanha seja boa para o clube, visto que o Goiás caiu num grupo sem muitos times com grandes nomes. Um dos grandes nomes do time é o do atacante Otacildo, que esteve no time profissional do Verdão no Campeonato Goiano e marcou dois gols. Outro nome é o meia Thalles, que também estava com a equipe profissional desde 2016.

Além disso, outros jogadores vão disputar a primeira Copinha com a camisa do Goiás como o meia Rodnei, um dos destaques do time esmeraldino nas competições de base desse ano, além do haitiano Wabi, que esteve na última Copinha jogando pelo Pérolas Negras.

Na Copa São Paulo de 2017, o Goiás veio abalado, mas foi o time goiano que conseguiu ir mais longe. O time esmeraldino caiu no grupo com Nacional (SP), Pérolas Negras (HAI) e Corisabbá (PI), vencendo os três jogos do grupo com o técnico Sílvio Criciúma no comando. Na fase mata-mata, o Verdinho perdeu para o São Caetano por 2 a 1 com um gol de pênalti no final do jogo e foi eliminado.

As grandes revelações do Goiás na história da Copa São Paulo

A campanha da Copa São Paulo em 2013 do Goiás gerou muitos jogadores para o futebol brasileiro. O principal deles é o atacante Erik, artilheiro daquela edição da Copinha e destaque no ano de 2014 pelo clube disputando a Série A do Brasileirão.

Em 2016, Erik foi vendido ao Palmeiras por 13 milhões de reais, gerando uma renda muito positiva ao Goiás. Apesar disso, o atacante não rendeu com a camisa palmeirense nas duas temporadas que passou por lá e em 2018, o atleta será emprestado ao Atlético-MG.

Outro jogador que se destacou pelo Goiás foi o volante Rodrigo. O jogador saiu do clube pelas portas dos fundos ao fim de 2015 e vestiu a camisa do Palmeiras, mas atuou em poucos jogos. O atleta esteve emprestado ao Sport Recife, onde também ganhou pouco espaço.

Outro atleta que jogou a Copinha pelo Goiás foi Wendell Lira. Revelado na base do clube, o atleta vencedor do prêmio Púskas em 2015 por conta de um gol marcado com a camisa do Goianésia, foi revelado pelo Verdão em 2010 e em seu auge, chegou a receber uma proposta do Milan, no qual o time esmeraldino recusou.

A melhor campanha do Goiás na Copa São Paulo

O Goiás nunca foi campeão da Copinha, mas foi o time goiano que mais chegou perto. Em 2013, o Verdinho fez uma campanha surpreendente na competição. Na fase de grupos, com sede na cidade de Leme, a equipe comandada por Augusto César passou em primeiro no Grupo L em cima do Lemense (SP), Guarani (SP) e Guarany (SE). Foram três vitórias no grupo nos três jogos.

Na fase mata-mata, o Goiás derrotou o Vasco da Gama por goleada, vencendo por 5 a 1. Depois, o time esmeraldino encarou o Mogi Mirim e passou com um placar de 2 a 0, comandando a partida. Nas quartas de finais, eliminaram o São Paulo nos pênaltis em um jogo emocionante.

Na semifinal, o Goiás enfrentou o Bahia e empatou em 1 a 1, mas novamente nas penalidades, com a estrela do goleiro Paulo Henrique, o Verdinho chegou na final da competição e enfrentou o Santos no Pacaembu. A partida foi muito intensa, mas o Peixe venceu por 3 a 1 e ficou com o tão sonhado título para o elenco sub-20 da equipe.