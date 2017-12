Goiás anuncia contratação do jovem lateral-esquerdo Breno, ex-Brasil de Pelotas

Breno está acertado com o Goiás para a temporada 2018. (Comunicação/G.E Brasil de Pelotas)

O Goiás acertou a contratação do lateral-esquerdo Breno, de 22 anos, para a temporada 2018. O jogador que atuou na Série B pelo Brasil de Pelotas e pertence ao Grêmio, clube no qual foi revelado, foi emprestado ao time esmeraldino por um ano.

Breno surgiu no futebol profissional no ano de 2014 revelado pelo Grêmio, onde ganhou poucas oportunidades. Foi para o futebol português, vestir a camisa do Vitória de Guimarães, onde ficou por um ano, retornando ao time B do Grêmio. No ano de 2017, foi emprestado ao São Bernardo para o Campeonato Paulista e contratado pelo Brasil de Pelotas para a Série B.

Com a camisa do Xavante, Breno atuou em 23 jogos na competição nacional e não balançou as redes. É o primeiro lateral-esquerdo fechado com o Goiás para 2018, posição em que o clube tem dificuldades para obter sucesso, o que faz com que a responsabilidade de Breno seja alta.

O Goiás já se reapresentou visando a próxima temporada com alguns reforços: o goleiro Marcos, os zagueiros Eduardo Brock e Raphael Silva, o volante João Afonso, o meia Giovanni e o atacante Lucão. Os meias Rafinha e Felipe Garcia estão próximos.