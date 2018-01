Goiás goleia Guarulhos na estreia da Copa São Paulo de 2018

O Goiás venceu o seu primeiro jogo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018. A equipe esmeraldina derrotou o Guarulhos pelo placar de 4 a 0 e assumiu a liderança do Grupo 29 pelo saldo de gols. Os gols do Verdinho foram marcados por Thalles (2x), Otacildo e Flávio.

O jogo foi realizado no estádio Antônio Soares de Oliveira, casa do Flamengo de Guarulhos e estádio no qual o Guarulhos, outro time da cidade, também atua pela Copinha. Na partida, brilhou a estrela do meia Thalles, que fez dois gols e mostrou querer retornar ao time profissional do Goiás em 2018.

Outro atleta que mostrou vontade de vestir a camisa do time profissional novamente foi o atacante Otacildo, que também deixou o dele no jogo contra o Guarulhos. O camisa 7 do time, Rafael Barbosa, foi outro que se destacou, dando duas assistências á gol na partida.

O próximo jogo do Goiás é contra o Sete de Setembro (AL), no sábado (06), ás 16h, no estádio Antônio Soares de Oliveira. Em caso de vitória em cima dos alagoanos e com um empate ou vitória do Flamengo-SP em cima do Guarulhos, o Goiás se classifica antecipadamente.