Goiás fica no empate sem gols com o Sete de Setembro-AL e adia classificação na Copa SP

Goiás ficou no empate em zero a zero no seu segundo jogo da Copinha (Foto: Comunicação/Goiás E.C)

O Goiás adiou a classificação antecipada para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time comandado por Augusto César ficou no empate sem gols com o Sete de Setembro, lanterna do Grupo 29, em um jogo em houve muitas faltas e chances perdidas pelo clube goiano.

Mesmo com o empate, o Goiás necessita de apenas mais um ponto para garantir a classificação para a 2ª fase. O Verdinho está na liderança com 4 pontos, na frente de Flamengo-SP e Guarulhos com três e do Sete de Setembro, com um ponto.

O próximo jogo do Goiás será contra o Flamengo-SP, na terça-feira (09), ás 16h, no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos. Caso avance em primeiro, o Verdinho vai enfrentar o segundo colocado do Grupo 30, que deve ser disputado entre Bragantino e Trindade.