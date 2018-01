No duelo dos goianos, Goiás vence o Trindade e se classifica para a terceira fase da Copa São Paulo

O Goiás garantiu a classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. A equipe esmeraldina levou a melhor no duelo contra o Trindade e venceu o rival goiano por 2 a 1 com gols de Café (contra) e Samuel. O Tacão diminuiu no segundo tempo com Luan.

Com o resultado, o Goiás enfrentará o Grêmio na próxima fase e pela primeira vez, terá que se deslocar de cidade para o confronto. A partida será neste domingo (14), ás 16h, no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes.

O Trindade foi eliminado repetindo a campanha do ano passado, quando chegou na segunda fase e caiu para o Bragantino. O Goiás segue em frente no objetivo de repetir a mesma campanha do ano de 2013, quando foi vice-campeão do torneio.

O vencedor do confronto entre Goiás e Grêmio na cidade de Mogi das Cruzes, irá jogar contra o vencedor de América-MG e Portuguesa. Até o momento, o artilheiro do Verdinho na Copinha é o meio-campista Thalles, com três gols marcados.