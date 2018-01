Goiás supera o Grêmio e avança às oitavas de final da Copa São Paulo

O Goiás deu um passo importante na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe esmeraldina comandada por Augusto César venceu o Grêmio por 1 a 0 e garantiu a vaga para as oitavas de final da competição. O gol da classificação foi marcado por Vinícius e a partida aconteceu no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP).

A partida começou muito equilibrada, mas o Grêmio tinha a maior posse de bola e buscava as melhores chances de gol. O Goiás marcava forte e esperava a hora do contra-ataque. No segundo tempo, após lançamento do goleiro Enzo, Vinícius pegou a bola e tocou na saída do goleiro Thiago para fazer o gol esmeraldino.

Com a classificação, o Goiás enfrentará a Portuguesa nas oitavas de final da Copa São Paulo, na terça-feira (16), ás 16h, no estádio do Canindé, em São Paulo (SP). Se passar, o Verdinho enfrenta o vencedor do confronto entre Palmeiras e Vasco nas quartas de finais.