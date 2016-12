Google Plus

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Certa vez, Fernando Pessoa disse que fazia paisagens de seus sentimentos. Se houvesse agora um modo de descrevê-los, certamente o faria. Mas devo fazer paisagem. De uma taça sendo levantada por um clube que jamais esteve desacompanhado e viu seu torcedor esperar 15 anos para poder celebrar novamente.

Quis uma tremenda infelicidade do destino que nossa conquista ficasse em segundo plano. Não que isso importe. Temos espírito coletivo, sensível. Nosso coração é tão grande que aceitaríamos, sim, passar mais 15, 20 ou 30 anos em jejum, torcendo para que voltassem as vidas perdidas na Colômbia.

Voltamos a fazer alegria no futebol. Voltamos a fazer alegria em Porto Alegre. Acabam-se as piadas, e todos começam a ver nossa grandeza novamente. Nunca ninguém venceu mais essa competição do que o Grêmio.

Figuras importantes, hoje são lendas. Marcelo Grohe, Geromel, Kannemann, Walace, Douglas e Luan, obrigado por serem decisivos e conduzir esta equipe com tranquilidade nas horas mais difíceis. Marcelo Oliveira, Edílson e Maicon, obrigado por terem sido as figuras de segurança do time. Pedro Rocha e Éverton, obrigado pelos gols decisivos. Roger Machado, obrigado por montar a base desse elenco vencedor. Presidente Romildo Bolzan Jr, parabéns pelo incansável trabalho de fazer o Grêmio voltar a vencer um título.

Tu pediste, Renato, tua estátua bem atrás do gol. Não sei se ganharás, mas entendo que mereces. Não há ídolo maior na história do clube. Bem-vindo de volta você também, Renato.

Por um dia, o Rio Grande do Sul voltou a ser como antes: tomado em suas ruas pelas cores azul, preta e branca. Na Avenida Presidente Vargas, em Santa Maria, na Bento Gonçalves, em Pelotas, na Flores da Cunha, em Cachoeirinha, e, principalmente na Goethe, pois essa carrega toda nossa história.

Se a paisagem da taça sendo levantada podia não ser suficiente para descrever o sentimento, as imagens recém mencionadas são de encher o coração. O grito que estava entalado na garganta, as buzinas que não foram tocadas e os cânticos que estavamos aguardando, saíram.

Deste memorável 07/12/2016, leva-se apenas uma certeza: o tricolor é gigante. O Grêmio está mais vivo e mais forte do que nunca. Copeiro, peleador, guerreiro e imortal. Bem-vindo de volta, Grêmio!