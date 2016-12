Renato deseja permanecer no Grêmio: "Todo mundo sabe o quanto amo este clube"

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

O técnico campeão da Copa do Brasil 2016, Renato Portaluppi afirmou em entrevista coletiva concedida após a conquista que deseja permanecer no Tricolor gaúcho. O treinador assumiu o Grêmio após a saída de Roger Machado em setembro, ganhou a missão de disputar todas as fases da copa e obteve êxito. Em sua terceira passagem em Porto Alegre na casamata, foi o primeiro título de Renato com o clube do coração. Ele já havia sido campeão da Copa do Brasil como técnico do Fluminense, em 2007. Como jogador do Grêmio, detém as conquistas da Libertadores da América e do Mundial em 1983.

"O mais importante para mim foi ter conquistado um título como técnico do Grêmio, aqui na Arena, o primeiro título nacional, um primeiro título importante. Então nós praticamente reinauguramos a nossa Arena, mais do que nunca. O doutor Preis (Adalberto) tem conversado com meu procurador sobre o ano que vem. Nós evitamos falar ao máximo, eles tiveram algumas conversas, mas ficou deles conversarem depois. O nosso interesse é mútuo, era conquistar a Copa do Brasil, nós precisávamos desse campeonato. Não adiantaria discutir contrato se não vencesse. Claro que a minha vontade é ficar no Grêmio, todo mundo sabe o quanto amo este clube", afirmou Portaluppi.

Renato confidenciou que estará de folga a partir dos próximos dias. Segundo ele, confia que os dirigentes deem o que chamou de merecidas férias. O treinador gremista foi símbolo da conquista, ao remotivar uma equipe com qualidade, mas que mais uma vez estava por deixar o ano e as oportunidades passarem. O zagueiro Pedro Geromel, outro já considerado ídolo pelos torcedores, usou a expressão "um novo estado anímico" para qualificar o trabalho de Portaluppi à frente do Grêmio.

Renato também abordou outros temas na coletiva de imprensa. "Conquistamos esse título com muito trabalho do presidente ao roupeiro. É muito bom conquistar esse título nacional dentro da nossa casa. Esse é o Natal da torcida do Grêmio", comentou. "Tenho muita confiança no grupo do Grêmio. O grupo está muito fechado, todos queriam esse título e sempre fiz eles acreditar nessa conquista".

Abordou ainda a confiança no meio-campista Douglas, eleito o melhor jogador da Copa do Brasil. "Eu tenho total confiança no Douglas. Ele é o nosso camisa 10 e sabe jogar bonito". Apesar dos elogios ao grupo, é de acordo, como disse o vice-presidente Adalberto Preis que o Grêmio precisa se reforçar para disputa da Copa Libertadores da América em 2017. Preis destacou mais "fazedores de gols" como uma das necessidades.