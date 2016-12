Grêmio reassume liderança do ranking de clubes da CBF ao conquistar Copa do Brasil

Foto: Lucas Uebel/Grêmio.

As boas notícias não cessam para os torcedores gremistas nesse fim de ano. Após dar fim a um jejum de títulos com representatividade nacional ao conquistar o pentacampeonato da Copa do Brasil no ano de 2016, o tricolor gaúcho pode atingir um patamar ainda mais alto no que se refere à grandeza institucional.

Com a conquista, o Grêmio chegará à primeira colocação do ranking de clubes da CBF( Confederação Brasileira de Futebol). De acordo com um levantamento feito pela ESPN, os gaúchos chegarão a 15.078 pontos, ultrapassando o atual líder do ranking, Corinthians, que possui um total de 14.664 pontos, podendo chegar a 14.408 de pontuação máxima nesta temporada.

Para a conquista da pontuação, é considerada a colocação dos clubes nos últimos cinco anos, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. O Palmeiras, atual campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil no ano anterior, ficará com 14.720 pontos na próxima atualização, reagindo no cenário nacional após passagem recente pela Série B.

Logo, apesar de já garantir a primeira colocação no ranking, o Grêmio pode ampliar ainda mais sua colocação. Dependendo da colocação do tricolor no Campeonato Brasileiro, os gremistas poderão chegar a 15.118 pontos em caso de garantia da sétima posição na tabela do Brasileirão.

O Grêmio volta a campo às 16h00 de domingo, na Arena, diante do Botafogo. É a 38ª e última rodada do Brasileirão 2016 e o Fogão ainda luta por vaga na pré-Libertadores da temporada seguinte. Os gaúchos, por sua vez, estão classificados à competição continental pela conquista da Copa do Brasil.