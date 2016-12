Grêmio supera Internacional em número de sócios e assume terceira posição no Brasil

Foto: Lucas Uebel/Grêmio.

A conquista da Copa do Brasil proporcionou ao Grêmio mais que o fim do jejum de 15 anos sem títulos.O programa de sócios-torcedores do clube teve um crescimento muito positivo nos últimos dois meses, algo que aumenta o retorno financeiro para uma maior estabilização dos cofres do clube.

Somente no mês de novembro, o tricolor atingiu a marca de mais de 12 mil novos sócios. De acordo com o Torcedômetro (ranking Nacional do Movimento por um Futebol Melho), o Grêmio possui, atualizado nesta quinta-feira (8), 113.175 associados e está na terceira colocação no ranking, assim, assumindo a posição do seu maior rival Internacional, o qual possui 112.756 sócios.

O sistema de sócio-torcedor vem sendo implementado de forma mais veemente no clube desde 2005. Naquele ano, a instituição se encontrava em uma delicada situação financeira, com um grande número de dívidas e sem maiores fontes de renda para montar grupos de qualidade para disputa de títulos. A solução encontrada na época foi enfatizar e ampliar os programas de sócios para manter uma maior estabilidade e segurança financeira ao clube, possibilitando a formação de grupos de qualidade e a quitação das dívidas existentes.

Em alguns anos, o número se manteve em total inércia. A mesmice na quantia de associados incomodava aos dirigentes que lá passavam. Logo, o maior rival tricolor, o Internacional ampliava de forma muito profissional e estruturava inteligentemente os programas para os contribuintes do clube. Após a percepção disso, as recentes direções tricolores tiveram uma postura mais comprometida tanto para os já associados quanto para os novos que estariam sendo objetivados.

Atualmente, o número de associados que cumprem o pagamento de seus planos em dia é de um pouco mais de 80 mil. Com o crescimento do quadro e o pagamento em dia de todos os sócios, o clube passaria a faturar quase 5 milhões de reais mensais com o programa, possibilitando ao clube uma maior estabilidade financeira, o que impulsiona maiores investimentos e contratações no departamento de futebol.