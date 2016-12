Após Copa do Brasil do Grêmio, queda do Inter fecha semana de ápice da gangorra Gre-Nal

(Foto: Divulgação / Grêmio FBPA)

O domingo estendeu as comemorações aos gremistas. Após a ressaca da conquista da Copa do Brasil na última quarta-feira (7), os tricolores gaúchos puderam assistir ao inédito rebaixamento do maior rival, o Internacional. O Colorado não conseguiu escapar da queda na última rodada, como havia feito em 1999 e 2002, e dessa vez vai para Série B do Campeonato Brasileiro.

Os resultados desta última semana marcam o ápice da gangorra Gre-Nal. O termo é utilizado no Rio Grande do Sul há muitos anos, para relatar e analisar a situação dos dois maiores clubes de Porto Alegre. Geralmente, enquanto o momento do Grêmio é bom, o do Inter é ruim, e vice-versa. A gangorra parecia quebrada e com tendência sempre para um lado, que favorecia aos vermelhos. Foram títulos, de maior ou menor peso, em todas as últimas temporadas, enquanto o Grêmio somente conseguiu beliscar três estaduais na última década. Porém, a situação, por hora, está definitivamernte invertida.

O Grêmio sagrou-se campeão da Copa do Brasil. Não somente um título como um oásis e um desabafo após tempos difíceis aos torcedores. Trata-se do pentacampeonato da Copa do Brasil, tornando o Tricolor como o maior vencedor isolado da competição. O Grêmio ultrapassa novamente o número de conquistas do Cruzeiro, por 5 a 4. Além disso, o Mosqueteiro reassume a liderança do ranking de clubes da CBF, como instituição com mais pontos. Ainda na mesma semana, ultrapassou o rival Inter no número de sócios, com mais de 113 mil torcedores cadastrados.

Enquanto isso, o Internacional vai para Série B pela primeira vez. O Colorado precisa se reinventar para voltar aos períodos vencedores. Além da queda, a torcida tricolor agora devolve a provocação do jejum. O Grêmio foi incomodado pela torcida rival com até alusões a um baile de debutantes, por 15 anos sem conquistas a nível nacional. Com o penta da Copa do Brasil, o jejum de títulos grandes do Grêmio acabou, mas segue para o Internacional. O Colorado teve como seu último título de expressão a Copa Libertadores de 2010, coroada ainda com a Recopa Sul-Americana de 2011, há cinco anos. Em relação aos clubes grandes do país, somente o Botafogo permanece com um jejum de conquistas desse peso maior do que o Inter.

Estes são alguns pontos dessa reviravolta da gangorra Gre-Nal. Um Grêmio que podia fazer bons segundos semestres nos últimos anos, mas terminava com o gosto da seca, enquanto o Inter tinha a condição de comemorar o Campeonato Gaúcho em suas retrospectivas anuais. Agora, o Colorado precisa projetar o futuro, através de seu novo presidente, Marcelo Medeiros.