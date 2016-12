Retrospectiva VAVEL: Grêmio com mudança de foco e meio de tabela

Foto: Hugo Alves/VAVEL.com

O Campeonato Brasileiro 2016 foi de altos e baixos para o Grêmio. O desempenho da equipe variou ao longo do longo trajeto de 38 rodadas. A torcida tricolor enfrentou de tudo, de grandes vitórias à derrotas com peso mais vexatório. O início do torneio foi marcado pela possibilidade do título, quando o campeão Palmeiras já criava asas, mas o Tricolor buscava manter uma certa distância. Ao final do turno, a Libertadores parecia o caminho para mais uma vaga. Com o foco total no fim de ano pela Copa do Brasil, a luta por vaga também foi deixada de lado e o Grêmio estacionou-se tranquilo pelo meio da tabela. Como conquistou o título do mata-mata, o saldo do ano fica positivo. A relembrar a campanha do Brasileirão no ano gremista.

O elenco tricolor não obteve êxito no primeiro semestre com o Gauchão e a Libertadores. O caminho para o Campeonato Brasileiro ainda sob o comando de Roger Machado era possível. Roger deixou um Grêmio desacreditado como terceiro colocado na edição de 2015. Com alguns reforços, esperava-se pela luta pelo título mais efetiva na atual temporada. O Tricolor até começou o campeonato por cima, mas logo não conseguiu competir com Palmeiras, Flamengo e outros clubes que brigaram pela ponta até as últimas rodadas.

Bom início não é mantido na reta final do turno

Em relação ao grupo da Libertadores, as mudanças no Grêmio foram a chegada do lateral-direito Edilson e do meia Negueba, este último pouco utilizado. Ainda perdeu o meia Giuliano para o futebol russo, com a despedida dele em meio ao torneio. O início do campeonato trouxe bons confrontos ao Grêmio. Contra o futuro campeão Palmeiras, uma das melhores partidas do campeonato terminou em 4 a 3 para o Verdão, no estádio do Pacaembu. O Grêmio teve bom aproveitamento ofensivo, mas pecou muito na defesa. O Tricolor foi muito bem enquanto mandante, perdendo apenas uma partida no primeiro turno. Foi com erro de arbitragem para o Vitória, em pênalti inexistente de Bressan, mas assinalado por Sandro Meira Ricci, que ainda expulsou o defensor, complicando o Tricolor.

No meio do caminho, um Gre-Nal que vale ser ressaltado. Após o técnico colorado Argel afirmar que o Inter passaria o trator sobre o Grêmio em uma conversa que teve o áudio vazado, o jogo virou. Dentro de campo, o Tricolor foi superior no primeiro tempo, segurou no segundo e arrancou uma vitória dentro do Beira-Rio por 1 a 0, em gol marcado por Douglas. Muita festa gremista dava continuidade à campanha e descarrilhava o Inter no campeonato.

A reta final do turno seria uma análise de até onde poderia render o time. O Grêmio tinha adversários da parte de baixo da tabela, mas não conseguiu somar muitos pontos, inclusive acumulando um jejum de vitórias que o afastou de vez da liderança e o complicava até por luta pela Libertadores. A sequência mais emblemática foram os empates contra dois rebaixados, fora de casa contra o América-MG e dentro da Arena com o Santa Cruz, ambos por 0 a 0.

Em jogo adiado em função da Olimpíada Rio 2016, o Grêmio só encerrou o turno após os seus concorrentes e foi com derrota para o Botafogo por 3 a 1. O Fogão passava a acreditar na reação até a Libertadores e o Grêmio se colocava em dúvida quanto a ela. Foi na Copa do Brasil que o time de Roger começou a acreditar mais. Porém, os péssimos resultados no início do returno fizeram com que o técnico pedisse demissão. Foram duas goleadas marcantes: 4 a 0 para o Coritiba e 3 a 0 para a Ponte Preta, sendo o segundo desses jogos o definidor da saída do comandante. Dias depois, em setembro, Renato Portaluppi assumiu o Grêmio.

Chegada de Renato para focar na Copa do Brasil

No Brasileiro, Renato conseguiu um troco no Vitória e o Grêmio conquistou seu terceiro e último triunfo fora de casa no certame. Longe dos domínios da Arena, apenas partidas ganhas contra Atlético-MG, Inter e Vitória. Para se ter ideia, foram quatro jogos fora e três vitórias na Copa do Brasil. A verdade é que esta mesma Copa tirou o foco do Brasileiro para reta final. O Tricolor ainda tinha chances de conquistar vaga para pré-Libertadores (com o acréscimo de oportunidades pelo G-6), mas a possibilidade de um título na competição paralela falava mais alto, além da vaga à Libertadores ser direta pelo torneio de mata-mata.

Com isso em mente, o Grêmio utilizou reservas no empate com o Santos fora (1-1), no empate com o Figueirense fora (0-0) e em uma derrota em casa para o Sport Recife (3-0). Mantendo-se entre o 8º e o 9º lugares, a derrota com os reservas para o Santa Cruz na penúltima rodada impossibilitou vaga pelo Brasileiro.

Enquanto isso, após a vitória na ida por 3 a 1 sobre o Atlético-MG em pleno Mineirão, bastava um empate na Arena para ser campeão da Copa do Brasil. Foi isso que o Tricolor fez e a última rodada foi apenas para cumprir tabela. Com uma Arena novamente em homenagens póstumas à Chapecoense e com secação ao rival Inter pelo rebaixamento, os reservas tricolores perderam para o Botafogo por 1 a 0 e encerram a competição. O Grêmio ficou em 9º lugar.

Campanha Posição Vitórias Empates Derrotas Gols marcados Gols sofridos Saldo Grêmio 9º 14 11 13 41 44 -3

O Grêmio teria uma das melhores defesas do torneio, mas desengranou em vários jogos, levando gols por atacado. Levou sete do Sport nos dois jogos, um empate com a Chapecoense em 3 a 3, derrotas para o Palmeiras em 4 a 3, para o Coritiba em 4 a 0 e para Ponte Preta em 3 a 0, além da penúltima rodada com os reservas levando cinco do Santa Cruz. A bola aérea, ao longo da temporada, foi uma vilã para a defesa gremista, sendo responsável por vários dos gols sofridos.

Quem se destacou? O zagueiro Pedro Geromel foi o único gremista eleito para Seleção VAVEL. Além dele, a companhia do zagueiro argentino Walter Kannemann deu consistência à defesa para conquista da Copa do Brasil. No Brasileiro, atuaram menos.

Quem decepcionou? O atacante Henrique Almeida, jogador pouco relacionado no campeonato, com insuficiência técnica.

Time base que encerrou a temporada: Marcelo Grohe; Edilson, Kannemann, Pedro Geromel e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Ramiro, Douglas e Pedro Rocha; Luan.

Técnicos durante o ano: Roger Machado e Renato Portaluppi.

Análise final: o elenco conseguiu apresentar um bom time base, tanto que conquistou a Copa do Brasil. Porém, trata-se de uma competição de oito jogos e o Campeonato Brasileiro é formado por 38 rodadas. A ausência de melhores suplentes definiu que o Grêmio ainda não esteve pronto para lutar pelo título dos pontos corridos.