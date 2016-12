Campeão da Copa do Brasil, Pedro Geromel comenta sobre sua temporada: "Foi tudo perfeito"

(Foto: Divulgação/CBF)

A festa de encerramento do Campeonato Brasileiro 2016 reunião um grande elenco de jogadores, cartolas e gente importante no mundo do futebol. O Rio de Janeiro foi a sede do evento, que coroou o Palmeiras como campeão, além de mostrar a seleção do campeonato, os prêmios individuais e o gol mais bonito.

E quem aproveitou muito também foi Pedro Geromel. Eleito um dos zagueiros da Seleção do Brasileirão, o defensor, recém campeão da Copa do Brasil com o Grêmio, conversou com a imprensa e comentou sobre a temporada e a chance de representar todo o elenco tricolor, pentacampeão da Copa na semana passada.

"É um grande prazer e privilégio estar aqui hoje. Graças a Deus tenho um forte apoio dos meus companheiros e do grupo de trabalho para poder representar o Grêmio e todo grupo de trabalho."

Geromel também falou sobre a sua temporada. Para ele, tudo foi perfeito, tendo passagem pela Seleção Brasileira, além da conquista do Grêmio, encerrando 15 anos de jejum e trazendo enorme festa para a capital gaúcha.

"Foi tudo perfeito. E poder coroar essa temporada aqui nessa festa, além de ter tido oportunidades com a Seleção Brasileira pela primeira vez. É um momento muito bom, com título para a torcida do Grêmio, que estava carente e a alegria que eu vi em Porto Alegre será algo que levarei pra sempre comigo."

O xerife da zaga gremista comentou sobre a conversa com Tite e a chance de ainda poder contar com ele para as futuras convocação. Geromel revelou que o treinador do Brasil está de olho e mandou se preparar bem para estar à disposição da camisa amarela.

"Com certeza. Da outra vez que estive lá, ele me falou pra ir no meu clube, seguir meu trabalho, jogar muito que ele estaria de olho. E é isso que venho faznedo. Trabalhando forte pra quando pintar a oportunidade, agarrar firme e corresponder à altura."