Grêmio anuncia renovação com meia Douglas por mais uma temporada

Foto: Lucas Uebel/Grêmio.

Um dos maiores destaques do Grêmio em 2016, o meia Douglas, ampliou seu contrato com o Tricolor Gaúcho até o fim de 2017. O contrato anterior do atleta previa uma renovação automática de seis meses, assim, tendo permanência garantida até o meio da temporada, entretando, com a mudança da fórmula da Copa Libertadores e tendo competições que duram até os últimos meses do ano, o clube gaúcho visava garantir a permanência do camisa 10 até o fim da temporada.

Taxado como camisa 10 clássico, Douglas se destaca pela sua qualidade técnica e o perfil um tanto diverso dos demais jogadores de futebol. O "maestro pifador", como é chamado pela torcida gremista, jamais escondeu que consome bebida alcoólica no seu dia-a-dia fora dos gramados, e o que seria um grande argumento de críticas por parte dos torcedores, tornou um grande marketing ao jogador quando aliado ao bom futebol apresentado nas últimas temporadas.

O contrato de Douglas com o Grêmio é um tanto complexo em comparação aos demais. O meia não possui seu vínculo direto aos gaúchos e sim à um pequeno clube de São Paulo, o Monte Azul, Assim, com seu vínculo financeiro sendo de outra instituição, o jogador renova seu tempo de contrato com o Grêmio através de ampliação de empréstimos.

Fato é que mesmo com a prorrogação automática prevista em contrato, o Grêmio correu para garantir a permanência do camisa 10 em Porto Alegre. O bom futebol desepenhado nas últimas temporadas vem atraindo olofotes para o jogador, assim, atraindo outros clubes do Brasil a tentar tirar o maestro do tricolor gaúcho. Entre os clubes interessados estavam Atlético-MG e São Paulo, no entanto, sem comprovação alguma através de propostas oficiais.

Além das recentes boas temporadas do meia, após a conquista do título da Copa do Brasil em dezembro, foi premiado como o melhor jogador da competição. Apesar de não possuir um porte físico padrão de jogadores de futebol de alto nível, Douglas vem destacando-se nos bastidores do tricolor gaúcho em decorrência de seu comprometimento na preparação física, sempre tomando frente na maioria das atividades realizadas por Rogerinho, preparador físico do clube.

Contratado a pedido de Luiz Felipe Scolari, o jogador chegou em solo gaúcho para sua segunda passagem no Grêmio sob suspeitas e críticas, no entanto, com o bom futebol desempenhado e o comprometimento tático que não era visto em temporadas anteriores, logo caiu nas graças dos gremistas e atualmente é um dos jogadores icônicos do atual plantel tricolor.