No Grupo 8, Grêmio enfrenta Guarani-PAR, Zamora-VEN e Dep. Iquique-CHI na Libertadores 2017

Nesta quarta-feira (21) ocorreu, no Paraguai, o sorteio da fase de grupos da Conmebol Libertadores Bridgestone 2017. O Grêmio, 12° colocado no ranking da Conmebol, é o cabeça de chave do Grupo 8 da competição internacional, ao lado de Guarani-PAR, Zamora-VEN e Dep. Iquique-CHI.

No Pote 1, o clube brasileiro esperava ter um caminho mais fácil para chegar à segunda fase. O primeiro sorteado, ao lado do Tricolor, foi o Guarani-PAR, time do qual eliminou o Corinthians em 2015. Visto que nos últimos anos os gaúchos caíram duas vezes no chamado 'grupo da morte', a torcida gremista estava preocupada com seu grupo. Mas o sorteio cooperou para o clube brasileiro que enfrentará, também, Zamora-VEN e Dep. Iquique-CHI.

A estreia do Tricolor Gaúcho será na Venezuela, diante do Zamora, em data a ser definida. Na segunda rodada, a Arena estreia na Libertadores para receber o Dp. Iquique. E por fim, o atual penta-campeão da Copa do Brasil vai ao Paraguai visitar o Guarani.

Abaixo, veja como ficou a situação do Grupo 8 da Copa Libertadores da América 2017:

Clube País Grêmio BRA Guarani PAR Zamora VEN Dep. Iquique CHI

Em suas duas últimas aparições na Libertadores, o Grêmio caiu nas oitavas de finais. Em 2015, com Roger Machado na casamata, a equipe foi eliminada pelo Rosário Central-ARG, perdendo os dois jogos por 0-1 e 3-0, respectivamente. Em 2014, diante do San Lorenzo, o Tricolor caiu nos pênaltis, após perder a primeira por 1 a 0 e devolver o resultado na Arena.

Atual penta-campeão da Copa do Brasil 2016, o Tricolor Gaúcho espera embalar de vez para buscar o tri-campeonato da Libertadores. Com Renato, a equipe encerrou um jejum de 15 anos sem uma taça de grande importância nacional.