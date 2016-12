Grêmio assegura permanência do goleiro Bruno Grassi por mais três temporadas

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Seguindo no trabalho de estruturação da equipe para a próxima temporada, a direção gremista já conta com a garantia de permanência de um defensor no elenco: o goleiro Bruno Grassi. O arqueiro teve o contrato renovado com o clube e deverá permanecer na equipe até 2019. Ele permanece na parceria com o titular Marcelo Grohe, que também está de contrato estendido com o Tricolor dos Pampas.

Contratado em 2015 pelo Grêmio, após o bom desempenho no Campeonato Gaucho como defensor da meta do Cruzeiro, Bruno Grassi teria contrato com o tricolor até o fim deste ano. Mas logo início de dezembro, o clube firmou a renovação contratual que garante vínculo com o goleiro por mais três temporadas.

Atualmente no banco de reservas da equipe, Grassi é sempre o goleiro mais cotado para assumir a meta gremista, quando esta é deixada pelo goleiro Marcelo Grohe. Nesta temporada, Bruno Grassi foi titular em 12 jogos. Em quatro partidas pelo Campeonato Gaúcho sofreu três gols. Pelo Brasileirão, atuou em sete oportunidades e levou nove gols. Já pela Copa do Brasil, atuou na classificação do Tricolor às semifinais da competição, após segurar o empate em 1 a 1 com o Palmeiras. O Grêmio conseguiu a conquista do torneio ao derrotar o Atlético Mineiro na final, consolidando uma temporada campeã também para o arqueiro Bruno Grassi.

Com passagens por clubes como Águia-PA, Mogi Mirim, Passo Fundo, Cruzeiro, Marítimo e Tourizense, ambos de Portugal, o arqueiro de 1,93m terá a oportunidade de dar sequência ao seu trabalho na equipe, até 31 de dezembro de 2019. Além de Grohe e Grassi, o Grêmio conta com o arqueiro Leo, jovem de 21 anos, que é formado na base do tricolor gaúcho.