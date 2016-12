Odorico Roman é eleito vice de futebol do Grêmio e espera anunciar reforços em janeiro

Odorico Roman é novo vice de futebol do Grêmio (Foto: Divulgação / Grêmio FBPA)

O Conselho de Administração do Grêmio, eleito para o triênio 2017/2019, se reuniu na tarde desta segunda-feira (26) e definiu, de forma unânime, o nome de Odorico Roman para ocupar o cargo de vice-presidente de futebol do clube. Economista e Mestre em Administração, Roman estava com cargo na direção de futebol.

A função de vice de futebol pertencia a Adalberto Preis, que assumiu após a saída de Roger Machado e Rui Costa, em setembro. Entre outras escolhas, Preis foi um dos responsáveis pela vinda do técnico Renato Gaúcho, que conduziu o time para o título da Copa do Brasil 2016.

Nos próximos dias, Odorico Roman definirá os nomes com quem vai trabalhar. Segundo ele, Preis é um consultor permanente. A tendência do Grêmio é nomear pelo menos mais dois assessores para trabalharem no departamento de futebol.

Para o elenco, o primeiro nome anunciado deve ser o do volante Michel, que estava no Atlético Goianense. O jogador foi campeão da Série B 2016 com excelentes números, em campo em 35 das 38 rodadas do certame. Além disso, foi autor de quatro gols na caminhada do Dragão ao título. Além dele, Roman analisa outras contratações: "Na primeira semana de janeiro, teremos condições de anunciar algum ou alguns jogadores", afirmou em entrevista à Rádio Guaíba.

Outro nome em tratativas é o atacante Kayke, ex-Flamengo. O jogador de 28 anos está no Yokohama Marinos, do Japão. Odorico Roman afirmou que, caso venha, será na condição de empréstimo. Ele não revelou o andamento da negociação.

A certeza é que o Grêmio fica atento ao mercado e às negociações nos próximos dias. A expectativa de Roman e do presidente Romildo Bolzan é por atacantes, posição tratada como prioridade para o Tricolor na disputa da Copa Libertadores em 2017. Além disso, mais algum defensor e mais algum meio-campista agradaria aos planos da direção gremista.