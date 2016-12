Valdir Espinosa comenta sobre contratações do Grêmio e brinca: "Vim para observar Neymar"

(Foto: Divulgação/Rio 2016)

Encerrado o calendário de jogos oficiais do país em 2016, chegou o momento da 13ª edição do Jogo das Estrelas. Organizado por Zico, o evento que ocorreu nesta quarta-feira (28), no Maracanã, contou com a presença de nomes importantes do futebol. Dentres eles, o coordenador técnico do Grêmio, Valdir Espinosa, que aproveitou para falar sobre a importância dessa reunião.

"Primeiro, a importância é reunir todos esses craques, jogadores geniais e pessoas geniais. Depois ver o público participando, abraçando toda proposta que existe em cada jogo que o Zico organiza. Então é sensacional. É para se dizer que agora sim podemos fechar o ano", disse Espinosa.

Apesar de festiva, dentro de campo a partida é lavada a sério. Para o coordenador técnico, marcar nomes como Zico e Neymar não pode ser considerado uma brincadeira: "Eu não arriscaria dizer que é uma brincadeira. Não é brincadeira marcar Zico, marcar Neymar. Jogar do lado deles até que pode ser, agora marcá-los, não. Eu não entrava nesse brinquedo"

Ao ser questionado sobre novos reforços para o Tricolor na próxima temporada, ficou claro que o clube está decidindo com cautela.

"Estamos analisando e estudando vários nomes, não é um nem dois. Nunca imaginei que tivessem tantos jogadores disponíveis e tantos empresários por esse mundo a fora. As coisas têm que ser feitas de forma muito consciente, porque envolve muitos fatores. Envolve o lado financeiro, o lado da resposta que vai dar uma contratação dessas e envolve a conquista de títulos. Então, tem que ser feito com muito carinho", explicou.

No final, Espinosa brincou que estava no Jogo das Estrelas para analisar se valeria a pena contratar um possível reforço, nada mais, nada menos que Neymar.

"Faz parte exatamente desse estudo que está sendo feito. Muitas vezes o lado financeiro é compatível, o lado técnico não é, e isso estou falando de todos os jogadores. Vamos esperar a definição, e essa será dada sempre pela direção. Agora, posso adiantar que tem um nome de um jogador que estou aqui para analisar. Acho que não precisa fazer segredo, nunca fiz segredo, sempre treinei meu time com as portas abertas. É o Neymar, vou estudar para ver se vale apena contratá-lo", disse.