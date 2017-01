Atacante Kayke chega para realizar exames e ser anunciado como reforço do Grêmio

Tricolor terá prioridade de compra caso deseje adquirir o jogador ao final de 2017 (Foto: Getty Images)

De acordo com informações da Rádio Gaúcha, o centroavante Kayke Moreno chegará nesta terça-feira (3) a Porto Alegre para assinar contrato com o Grêmio. Já acertado com a equipe do Sul, o jogador de 28 anos vem por empréstimo de uma temporada do Yokohama Marinos-JAP. O atleta fará exames médicos e oficializará o vínculo, que terá opção de compra ao final do período.

A informação foi confirmada pelo vice de futebol do Grêmio, Odorico Roman, que acertou a contratação do centroavante junto ao clube japonês. O novo contratado do Tricolor não teve uma temporada dos sonhos. Terminou 2016 com 30 jogos e apenas oito gols marcados em sua passagem pela Terra do Sol Nascente.

O novo reforço rodou por Flamengo, clubes da Série B do Brasil e também na Noruega, Suécia e Dinamarca. Em 2015, Kayke teve excelente início de ano no ABC de Natal, onde foi artilheiro e melhor jogador do Campeonato Potiguar, com 12 gols. A equipe acabou não tendo o mesmo desempenho do estadual durante a disputa do Brasileirão da Série B e como consequência, o centroavante também.

O protagonismo já não era o mesmo e em julho, foi alvo de um protesto de torcedores que depredaram seu carro no estacionamento do Estádio Frasqueirão. O episódio foi decisivo para sua saída do clube. Sua passagem se encerrou com excelentes números: 20 gols em 35 jogos.

Kayke teve sua contratação recomendada por Renato Portaluppi. Com 1m82cm, o centroavante foge do típico grosso e trombador, tendo feito sombra ao peruano Paolo Guerrero em sua segunda passagem pelo Flamengo entre 2015 e 2016, antes de ser vendido para o futebol Japonês.

O jogador, cria da base do rubro negro, é o segundo reforço do Grêmio para a disputa da Copa Libertadores em 2017. Em dezembro, foi anunciado o volante Michel, um dos destaques do Atlético-GO na campanha do título da Série B, que veio por empréstimo junto ao Novorizontino, do interior de São Paulo.