Faxina no Grêmio: as liberações de atletas que não corresponderam em 2016

Presidente Romildo mantém pensamento nos cofres do clube (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Em meio à política de austeridade financeira pensada por Romildo Bolzan Jr., presidente do Grêmio, o tricolor gaúcho visa sanar suas finanças e possuir autonomia no que se refere a suas despesas. Assim, a política impossibilita maiores investimentos no futebol para manter a oxigênação nos cofres do clube. No entanto, o grande desafio da direção do clube gaúcho é reforçar o atual elenco visando a disputa da Copa Libertadores da América deste ano sem deixar de lado a responsabilidade financeira que foi aplicada no primeiro mandato da atual direção e que pretende-se manter pelos próximos 3 anos no clube.

De tal forma, em busca de reforçar o elenco pontualmente e sanar as deficiências do grupo, a direção tomou para si o pensamento de livrar-se de nomes que não corresponderam na temporada anterior para possibilitar um maior investimento em 2017. Com essa filosofia interna, os homens do futebol tricolor decidiram por liberar alguns jogadores do elenco, nomes que não tiveram rendimento satisfatório em 2016 e que não tiveram uma postura adequada fora das quatro linhas foram levadas em consideração.

O primeiro caso e mais simples é do atacante Negueba. Vindo de empréstimo do Coritiba em negociação que envolveu a troca do volante Edinho, o atacante tinha firmado em contrato vínculo somente atée o fim de 2016. Logo, somando o baixo desempenho com o perfil conturbado do atleta, os comandantes do clube gaúcho decidiram por não renovar contrato com o jogador.

O segundo caso e não menos importante é do lateral direito Wallace Oliveira. O jogador chegou a Porto Alegre no início do ano anterior através de um empréstimo acordado com o Chelsea, da Inglaterra, cujo possui os direitos econômicos do atleta. Fato é que em momento nenhum o lateral mostrou segurança no time gremista, com destaque negativo e desempenhos dignos de irritação de torcedores tricolores.

O último e mais complicado caso é do atacante Henrique Almeida. Contratado no início de 2016 e com vínculo até o fim de 2019, a contratação do mesmo ficou taxada como “chapéu Henrique Almeida” em decorrência do jogador ter ido ao estádio Beira-Rio, quando possuía adiantadas negociações com o Colorado, e, inesperadamente, dias após, acabou apresentado na Arena como jogador do Grêmio.

O fato foi alvo de folclore e flautas da torcida gremista na época, no entanto, em relação ao atacante, foi o único momento em que o mesmo proporcionou algum tipo de alegria aos torcedores do clube. Com desempenhos abaixo do esperado e constantemente criticado por isso, o jogador envolveu-se em um caso de desrespeito com os torcedores gremistas. Após ser substituído com vaias, e, na saída de campo, fez gestos obscenos aos tricolores da arquibancada.

Com tais desempenhos e posturas, a direção tricolor decidiu por liberar os jogadores para procurar novos clubes e seguirem suas carreiras, proporcionando novas áreas para os atletas. Dessa forma, possibilitam a contratação de novos componentes de grupo para 2017. Com a saída desses atletas, o clube gaúcho economizará cerca de 500 mil reais mensais.